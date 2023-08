Sammi Sweetheart a bloqué le casting de «Jersey Shore» en ligne et révèle pourquoi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Au milieu des tensions avec les autres filles, Angélina Pivarnick a décidé de faire appel à des renforts lors de la première de Jersey Shore. Elle a décidé de DM Sammi chérie et voir si elle voulait se rencontrer. Angelina a été choquée lorsque Sammi a accepté et est venue chez elle. « Quand Angelina m’a envoyé un DM, j’ai été un peu surpris par ça », a admis Sammi. « J’étais comme… je ne sais pas. J’étais un peu anti-retour. J’ai eu ce drame relationnel à l’époque, j’ai eu des disputes avec les filles. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Mais étant plus âgé maintenant, je me dis : ‘Qu’est-ce que j’ai à perdre ?’ »

Sammi a révélé qu’elle était occupée à mener une « vie normale » avec sa famille depuis l’original Jersey Shore a pris fin en 2012. Elle a également parlé de son petit ami, Justin May. « Il est tout ce que j’aurais pu souhaiter », a-t-elle déclaré. «Il travaillait à Karma quand nous y étions. Je ne le savais pas. je ne l’ai jamais rencontré [then].”

Les dames ont rattrapé ce qu’elles avaient fait au cours des dernières années, et Angelina a essayé de faire revenir Sammi à la série à plein temps. Cependant, Sammi était un peu réticente, compte tenu de son histoire avec certains des autres membres de la distribution. « Nous nous sommes juste séparés », a-t-elle expliqué. « J’ai dû me séparer. Alors je me suis débarrassé d’eux tous sur Facebook et je pense qu’ils se sont fâchés à ce sujet.

Nicole « Snooki » Polizzi a précédemment déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi Sammi l’avait bloquée en ligne, et Sammi a finalement partagé son raisonnement. « J’ai ouvert une boutique de plage, quelque chose de différent de ce que tout le monde a jamais fait, puis Nicole, peu de temps après, a décidé d’ouvrir également une boutique de plage », a expliqué Sammi. « Je pensais que c’était une insulte pour moi. En fait, j’aime Nicole, j’ai juste été blessé à l’époque.

Quand il s’agissait de Jenni « Woww » Farley, Sammi a dit qu’elle était bouleversée par ce qu’elle avait entendu dire par son ancienne amie lors d’une récente interview. Jenni a dit qu’elle était ennuyée par Sammi pour avoir publié des choses positives sur son temps sur Jersey Shore sur TikTok, mais décidant toujours de ne pas faire partie de l’émission. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler de Jersey Shore si c’était une grande partie de ma vie? s’est demandé Sammi. « Tu ne vas pas me dire de qui je peux et ne peux pas parler. »

Plus Jersey Shore

Sammi a dit qu’elle était en fait restée très proche de Deena Cortese après Jersey Shore, mais ils ont fini par se séparer. Puis, elle s’est fâchée quand elle a entendu Deena parler d’être bloquée par elle dans une interview. « Je lui ai envoyé des captures d’écran de tous mes textes restés sans réponse », a déclaré Sammi. « J’ai dit: » Si vous ne répondez pas à mes SMS ou ne m’invitez pas à des choses, alors nous ne sommes clairement pas aussi bons amis que je le pensais. « »

Malgré les différences, Angelina a exhorté Sammi à revenir au spectacle, et Sammi a commencé à y réfléchir. « Nous avons un lien qui ne ressemble à aucun autre », a-t-elle admis. « Je sais qu’ils ont leur lien maintenant, mais je me souviens encore du lien que nous avions quand nous avons filmé quand nous étions jeunes et 22 ans. Je me souviens des moments amusants avec eux et de tous les rires que nous avons eus. C’est un moment de ma vie que j’ai vraiment adoré. J’ai apprécié d’être là. Même si je traversais un peu quelque chose, il y avait des moments positifs et des moments amusants. Nous sommes tous frères et sœurs. Ça me manque de faire partie de ça. Mais le gang a été si serré pendant tant d’années sans moi. Et s’ils ne veulent pas que je revienne ?

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Vinny Tortorella : 5 choses à savoir sur le fiancé d’Angelina Pivarnick

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.