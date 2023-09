Samiran Gupta : le patron de Top X (Twitter) en Inde « démissionne » – au milieu d’une bataille judiciaire concernant la suppression de contenu | Actualités scientifiques et technologiques

L’employé le plus haut placé de la plateforme de médias sociaux X en Inde a démissionné avant les élections du pays, alors que l’entreprise se bat contre le gouvernement devant les tribunaux pour la suppression de contenu, selon l’agence de presse Reuters.

Dans son rôle de responsable de la politique de Inde et en Asie du Sud pour le site, anciennement connu sous le nom TwitterSamiran Gupta « a permis un leadership de transition… après l’acquisition par Élon Dirigé par Musk X-Corp », selon son profil LinkedIn.

Il a rejoint l’entreprise en février 2022, huit mois avant que le milliardaire technologique Musk ne finalise son acquisition pour 44 milliards de dollars (environ 36 milliards de livres sterling), et en septembre de cette année, indique son profil.

Il était en charge des « questions politiques clés liées au contenu » et de « la défense de la position de Twitter avec de nouveaux développements politiques et le soutien à l’organisation des ventes dans le pays ».

Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi combat X devant les tribunaux





Deux sources ont confirmé son départ, a rapporté Reuters. M. Gupta a refusé de commenter l’agence de presse, tandis que X n’a ​​pas encore répondu à une demande de commentaire.

Avant de rejoindre X, M. Gupta a travaillé à l’ICANN (Institut international des communications) pendant sept ans et a été décrit comme « un vétéran de la stratégie commerciale et de la gestion des affaires publiques ».

X a un conflit juridique en cours avec le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi au sujet de ce que New Delhi prétend être le non-respect des ordonnances de suppression de contenu.

En juin, la Haute Cour du Karnataka a infligé à la plateforme une amende de 5 millions de roupies (environ 49 160 £) et a déclaré qu’elle ne s’était pas conformée à de nombreuses ordonnances de blocage, sans aucune explication plausible.

X considère l’Inde comme un marché clé, avec environ 27 millions d’utilisateurs, et M. Modi et d’autres responsables gouvernementaux sont des utilisateurs réguliers.

Il y a environ 15 X employés dans des fonctions telles que la conformité et l’ingénierie en Inde, a déclaré l’une des sources à Reuters, mais Gupta était le seul cadre à interagir avec le gouvernement et les partis politiques.

L’interaction entre X et les responsables du gouvernement et du parti s’intensifierait généralement à l’approche des élections, et des élections nationales devraient avoir lieu en Inde l’année prochaine.

Le fossé entre le Canada et l’Inde se creuse, comme le montrent le Premier ministre canadien Justin Trudeau et M. Modi. Photo : Sean Kilpatrick/La Presse canadienne via AP





Pendant ce temps, les relations entre l’Inde et le Canada sont au plus bas après qu’un dirigeant sikh a été abattu en Colombie-Britannique cet été.

L’Inde a visas suspendus pour les citoyens canadiens et a expulsé un diplomate canadien après que le premier ministre Justin Trudeau a suggéré Le gouvernement indien de M. Modi était à l’origine du meurtre de Hardeep Singh Nijjar le 18 juin.

Il était un éminent partisan du mouvement séparatiste du Khalistan, qui souhaite établir une patrie indépendante pour les sikhs en Inde, où ils constituent une minorité.

M. Nijjar organisait un référendum non officiel en Inde pour une nation sikh indépendante au moment de son décès.