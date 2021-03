L’acteur Samir Soni est prêt à faire ses débuts en tant qu’auteur. Il se prépare à écrire un livre intitulé «Mes expériences avec le silence», sur l’anxiété et la découverte de soi.

Prévu pour cette année, le livre de Soni se veut un récit personnel de ses dialogues avec lui-même pendant ses années de croissance à Delhi, son passage à Wall Street et son séjour à Bollywood.

«Pendant très longtemps, un cahier et un stylo ont été mes plus proches compagnons. Chaque pensée ou émotion que je ne pouvais pas partager est entrée dans mon journal. L’écriture a été une sorte de catharsis. «Mes expériences avec le silence» documente en prose et en poésie certaines de mes pensées les plus sombres, les plus intenses et les plus introspectives », explique l’acteur.

Il pense que le scénario post-pandémique est approprié pour un tel livre.

«Après la pandémie de 2020, avec des millions de personnes obligées de regarder à l’intérieur et de faire face à l’isolement, à l’anxiété et à la dépression, j’ai pensé qu’il était temps pour moi de partager mes luttes personnelles, qui sont plus pertinentes que jamais», résume Soni.

Le livre sera publié par OM Books International.

«Cette dernière année, nous avons tous appris à vivre avec l’anxiété et le stress comme jamais auparavant. S’inspirant de ses propres expériences, Samir aborde ces problèmes et les mécanismes d’adaptation dont il dispose pour faire face aux moments et aux situations stressants. Dans ces notes éloquentes à lui-même, il fournit aux lecteurs une feuille de route pour guérir le moi blessé. J’ai été frappé par l’honnêteté et l’empathie qu’il apporte au sujet et je suis sûr que cela résonnera avec tous les lecteurs », a déclaré Shantanu Ray Chaudhuri, rédacteur en chef d’OM Books International, qui publiera le livre.