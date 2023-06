Samie et Tom prouvent qu’ils sont de retour alors que le couple de Love Island quitte la première ensemble et retourne à l’hôtel

Samie Elishi et Tom Clare, un couple de LOVE Island, ont prouvé qu’ils étaient de retour après avoir été aperçus en train de se rendre dans un hôtel après une soirée.

Les stars de l’émission ITV2 2023 – qui sont rapidement devenues les préférées des fans – ont stupéfait les téléspectateurs de Love Island lorsqu’elles ont révélé leur séparation en avril.

Le couple, qui est arrivé troisième lors de la dernière série, a eu du mal à faire fonctionner la romance malgré l’officialisation des choses.

À l’époque, les fans ont appelé pour donner des indices sur la rupture.

Pourtant, récemment, le footballeur Tom, 23 ans, a suscité des spéculations sur leur réunion en déclarant au Sun : « Je reçois beaucoup d’attention féminine mais je ne suis pas intéressé – je sais où est mon cœur, disons-le comme ça. »

Maintenant, les tourtereaux ont été aperçus en train de quitter ensemble la première de No Hard Feelings à Leicester Square à Londres, avant de retourner au même hôtel.

Samie, également âgée de 23 ans, avait l’air typiquement magnifique dans une robe sarcelle découpée moulante avec ses cheveux grattés en un poney haut.

Pendant ce temps, Tom avait l’air élégant dans une chemise blanche et un pantalon noir.

Les deux hommes sont restés proches alors qu’ils quittaient la salle avant de se tenir près d’un taxi qui les attendait.

Les fans sont récemment apparus pour « confirmer » les retrouvailles du couple.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué comment Samie a posté une photo de ce qui semblait être le jardin de son ex Tom.

Ils ont tous les deux récemment déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient de retour ensemble après avoir été aperçus en train de faire la fête ensemble à Marbella.

Plus tôt cette année, au moment de leur séparation, une source a déclaré : « Samie et Tom ont malheureusement décidé de s’arrêter là. Il y a beaucoup d’amour et de respect là-bas, mais ça n’allait nulle part.

« La distance entre eux était trop grande et ils sont tous les deux vraiment concentrés sur leur carrière après Love Island. »

Tom vit à Barnsley, tandis que Samie est basée dans l’Essex.

Tom avait précédemment déclaré qu’il serait heureux de déménager n’importe où pour Samie, dans le but de faire fonctionner les choses.

Il a déclaré au Sun plus tôt cette année: «Je suis là-bas depuis quelques jours ou elle est venue ici. Cela n’a pas été comme une chose d’un jour, nous faisons en sorte que cela fonctionne », a poursuivi Tom.

« Je pense qu’à terme, nous voulons emménager ensemble mais cela prend du temps, ce n’est pas quelque chose que vous précipitez.

« Je pense que si nous le pouvions, nous voudrions emménager ensemble demain, mais nous le rendons naturel. »

