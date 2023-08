Samie Elishi rompt enfin le silence sur la romance avec Tom Clare après que les ex de Love Island se soient « secrètement remis ensemble »

La star de LOVE Island, Samie Elishi, a enfin rompu son silence sur sa romance avec la co-star Tom Clare.

Getty

Rex

Cela vient après que Samie, 23 ans, et Tom aient déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient de retour ensemble après être retournés dans le même hôtel après la première d’un film en juin.

Le couple a également été aperçu ensemble à Londres, profitant de soirées arrosées avec des amis Casey O’Gorman et Claudia Fogarty.

Samie a maintenant révélé qu’elle et Tom n’étaient pas de retour ensemble après des mois de spéculation, en disant : « Je suis heureuse que nous ne nous détestions plus maintenant. »

S’adressant exclusivement à The Sun, Samie a déclaré: « Non, nous ne sommes pas de retour, nous sommes juste de très bons amis. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait se voir retrouver Tom de manière romantique, Samie nous a dit : « Je ne sais pas, une fois que vous avez été là et que vous l’avez fait avec quelqu’un… nous avons eu notre course et ça s’est bien passé, mais je suis content que nous ne nous détestons plus maintenant.

« Nous pouvons tous sortir et nous amuser, nous étions tous sortis hier soir et nous nous sommes beaucoup amusés. »

Parlant des raisons de la rupture, Samie a déclaré: «C’est tellement différent quand vous sortez de la villa.

« J’ai l’impression que vous ne savez pas jusqu’à ce que vous l’ayez fait, c’est tellement différent quand vous sortez, c’est un environnement différent.

« Tom est tellement favorable, c’est un gars tellement adorable, je n’ai rien de mal à dire sur lui. »

Samie a admis qu’avoir une relation aux yeux du public peut avoir ses avantages et ses inconvénients.

La beauté brune a déclaré: «Je pense que c’est difficile d’avoir une vie publique, pas seulement des relations, mais avoir une vie publique peut être difficile, mais c’est aussi incroyable car vous obtenez tellement de soutien, ce que j’adore.

« Normalement, vous n’avez que le soutien d’amis proches et de votre famille, mais avoir des gens que vous n’avez jamais rencontrés auparavant vous soutient, c’est incroyable. »

Samie – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année – a confirmé qu’elle n’envisageait pas de s’inscrire à d’autres émissions de rencontres.

Elle a déclaré: « Je ferais un documentaire si c’était quelque chose qui me passionnait, mais pas Celebs Go Dating… pas Ex on the Beach.

« Je suis officiellement toujours célibataire. »

Les stars de l’émission ITV2 – qui sont rapidement devenues les préférées des fans – ont stupéfait les téléspectateurs de Love Island lorsqu’elles ont révélé leur séparation en avril.

Le couple, qui est arrivé troisième lors de la dernière série, a eu du mal à faire fonctionner la romance malgré l’officialisation des choses.

À l’époque, les fans ont appelé pour donner des indices sur la rupture.

Pourtant, récemment, le footballeur Tom, 23 ans, a suscité des spéculations sur leur réunion en déclarant au Sun : « Je reçois beaucoup d’attention féminine mais je ne suis pas intéressé – je sais où est mon cœur, disons-le comme ça. »

Les tourtereaux ont été aperçus en train de quitter ensemble la première de No Hard Feelings à Leicester Square à Londres, avant de retourner au même hôtel.

Les fans sont récemment apparus pour « confirmer » les retrouvailles du couple.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué comment Samie a posté une photo de ce qui semblait être le jardin de son ex Tom.

Ils ont tous les deux récemment déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient de retour ensemble après avoir été aperçus en train de faire la fête ensemble à Marbella.

Plus tôt cette année, au moment de leur séparation, une source a déclaré : « Samie et Tom ont malheureusement décidé de s’arrêter là. Il y a beaucoup d’amour et de respect là-bas, mais ça n’allait nulle part.

« La distance entre eux était trop grande et ils sont tous les deux vraiment concentrés sur leur carrière après Love Island. »

Tom vit à Barnsley, tandis que Samie est basée dans l’Essex.

Tom avait précédemment déclaré qu’il serait heureux de déménager n’importe où pour Samie, dans le but de faire fonctionner les choses.

Il a déclaré au Sun plus tôt cette année: «Je suis là-bas depuis quelques jours ou elle est venue ici. Cela n’a pas été comme une chose d’un jour, nous le faisons fonctionner.

« Je pense qu’à terme, nous voulons emménager ensemble mais cela prend du temps, ce n’est pas quelque chose que vous précipitez.

« Je pense que si nous le pouvions, nous voudrions emménager ensemble demain, mais nous le rendons naturel. »