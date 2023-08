Samie Elishi de Love Island révèle les résultats de la chirurgie du cancer de la thyroïde alors qu’elle se réveille de l’opération

La star de LOVE Island, Samie Elishi, a révélé les résultats de sa chirurgie du cancer de la thyroïde dans une vidéo YouTube franche.

L’ancienne coordinatrice de l’agent immobilier, 23 ans, a récemment montré sa cicatrice suite à son opération d’hémithyroïdectomie.

Samie Elishi de Love Island a révélé les résultats de son opération contre le cancer de la thyroïde[/caption] Youtube

Samie s’est ouverte sur le résultat sur sa chaîne YouTube[/caption] Youtube

Samie a dégusté un verre de Prosecco en révélant que sa grosseur était heureusement bénigne[/caption]

Samie, qui s’est fait connaître lors de la saison hiver 2023 de Love Island, a précédemment révélé qu’elle avait subi des tests pour déterminer si la boule dans sa gorge était cancéreuse.

Lors de son dernier vlog YouTube, elle a décidé de partager les résultats avec ses fans – afin qu’ils puissent célébrer sa bonne nouvelle.

Samie, qui avait conduit pour voir son copain Abi, a déclaré à la caméra : « Nous venons d’avoir une très bonne nouvelle, mon chirurgien vient de m’appeler et m’a dit que la boule dans mon cou n’est pas cancéreuse et c’est juste une tumeur bénigne.

« Nous avons donc du Prosecco à célébrer », ce à quoi son copain a répondu: « Santé à ça! »

Plus tard dans la vidéo, dans une scène où elle s’est maquillée, Samie a poursuivi : « Je voulais juste fermer le vlog sur la note la plus haute de tous les temps.

« J’étais tellement heureuse quand mon chirurgien m’a appelé hier.

« C’était un peu écrasant, j’étais tellement choqué – bénissez-le de m’appeler directement aussi, je pense juste que c’était si gentil de sa part, il n’avait pas à faire ça.

« Mais oui, l’inquiétude est maintenant terminée et la masse est sortie.

« Évidemment, c’est bénin, ce qui signifie qu’il n’y avait rien à craindre à la fin de la journée.

«Mais c’est toujours bien de faire vérifier et retirer ces choses parce qu’on ne sait jamais ce que cela pourrait être à l’avenir.

« C’est juste une très grande mesure de sécurité.

« Je ne regrette pas d’avoir subi l’opération et je ne regrette pas d’avoir fait disparaître la grosseur, mais de plus en plus.

« Les résultats ne pourraient pas être meilleurs – ce n’est pas cancéreux et c’était ma principale inquiétude. »

Elle a ensuite dit aux fans que ses DM étaient ouverts s’ils souffraient des mêmes soucis.

Samie a terminé le clip en remerciant les fans pour leur soutien.

Les problèmes de santé de Samie ont été découverts après que les téléspectateurs de Love Island aient signalé sa grosseur.

Samie a été transportée d’urgence à l’hôpital plus tôt cette semaine pour son opération.

Elle a posté une longue légende sur sa procédure, qui se terminait par la phrase : « Mon cou est actuellement en train de guérir et cette première photo a été prise aujourd’hui après avoir retiré le bandage, mais je ne pourrais pas être plus heureuse de voir à quel point c’est soigné. »

En plus de la grosseur, Samie a également expliqué cette semaine comment elle aurait besoin de se faire enlever la moitié de sa thyroïde.

Après l’opération, elle s’est rendue sur Instagram pour informer les fans.

À côté du claquement d’elle dans un lit d’hôpital, elle a écrit : « Chirurgie terminée les gars !

«Je me sens très bien, aucun drainage n’a été nécessaire ou quoi que ce soit. Je suis très chanceux.

«Je suis maintenant en service de repos, mais je vais vloguer sur la récupération. Chaque jour, je reçois tellement de messages de soutien de votre part.

« Ma sensibilisation a amené certains d’entre vous à subir cette opération et à faire vérifier des bosses dans le cou. Si je peux aider une personne, ça suffit.

Samie s’est classée troisième sur le programme de rencontres à succès d’ITV avec Tom Clare, 23 ans, derrière les gagnants Kai Fagan et Sanam Harrinanan et les finalistes Ron Hall et Lana Jenkins.

La star de l’émission glam 2023 a été transportée d’urgence à l’hôpital plus tôt cette semaine[/caption] TVI

Samie est allée faire vérifier la masse après que les fans de Love Island l’aient repérée pendant son passage dans l’émission[/caption] Youtube

Samie a dit aux fans « l’inquiétude est maintenant terminée et la grosseur est sortie »[/caption]