Samia Longchambon s’est ouverte sur une tradition de Noël qui lui tient à cœur.

La star de Corrie, 38 ans, a perdu son cher père Joseph il y a 11 ans et elle a trouvé une façon touchante de l’honorer deux fois par an.

Le jour de son anniversaire en juin et le jour de Noël, l’actrice Maria Connor se rend au cimetière et verse sa boisson préférée sur sa tombe.

«Je vais toujours au cimetière», dit-elle à OK! magazine, «Mon père était un grand fan de whisky, alors le jour de son anniversaire en juin, nous avons pris une canette de whisky et de cola et l’avons versée sur le sol sur sa tombe pour qu’il puisse prendre un verre.







«Nous allons probablement refaire ça et déposer de jolies fleurs. Et nous lui porterons toujours un toast. Il est peut-être parti mais il ne sera jamais oublié.

Samia passera les vacances avec son mari professionnel Dancing on Ice Sylvain Longchambon, leur fils de cinq ans Yves et la fille de 11 ans de Samia avec son ex Matthew Smith, Freya.

Ils se dirigent généralement vers Matthew et son partenaire Hayley pour prendre un verre, car ils vivent à quelques pas de là.

« Matt, le père de Freya, sa partenaire Hayley et leurs deux garçons vivent à cinq minutes de nous, alors ils viennent toujours prendre un verre, ou nous y irons », a déclaré Samia.

« Tout est vraiment sympathique. C’est tellement plus facile de s’entendre – heureusement, nous le faisons tous. »

« Nous allons certainement prendre un verre avec Zoom avec eux, » intervint Sylvain, « Mais le jour de Noël, nous sommes toujours en Angleterre. Freya voit son père la moitié de la journée, donc nous n’irons pas en France. . «

Samia joue Maria on the Cobbles depuis deux décennies maintenant.

Rejoignant le casting en 2000, elle est revenue sur le plateau en juin alors que les émissions de télévision se remettaient en marche.

Et pendant ce temps, elle a accumulé 31 petits amis impressionnants.