Samia Longchambon de Coronation Street soutenue par des co-stars alors qu’elle partage un message dévastateur

L’actrice de CORONATION Street, Samia Longchambon, a été soutenue par ses co-stars du feuilleton après avoir détaillé une confession déchirante.

L’actrice de Maria Windass, 40 ans, a perdu son père Joe en 2009, décédé d’un cancer.

Instagram

La star de Coronation Street, Samia Longchambon, s’est ouverte sur la nature changeante de son chagrin 13 ans après le décès de son père[/caption] Instagram

L’actrice de Maria Windass, 40 ans, a perdu son père Joe d’un cancer en 2009[/caption]

Dévastée, Samia a depuis parlé franchement de son décès et a raconté comment elle l’honorait à la fois pour son anniversaire en juin et à Noël.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

L’ancienne star de Dancing On Ice a admis qu’elle verse du whisky sur sa tombe deux fois par an, car c’est sa boisson préférée.

Pourtant, alors que son chagrin continue de prendre différentes formes, Samia a raconté aujourd’hui comment cela l’a encore une fois durement touchée.

À côté d’une image d’elle avec son père dans un cadre photo blanc, elle a écrit : « Une chose amusante vient de se produire. Je pensais juste que j’allais appeler mon père.

en savoir plus samia longchambon TOUS GRANDIS Samia Longchambon de Corrie pose avec sa fille Freya pour son anniversaire CORR-IE Samia Longchambon de Coronation Street montre une silhouette incroyable en bikini léopard

“Il est décédé il y a plus de 13 ans, mais de temps en temps, pendant une fraction de seconde, j’oublie.

« Et puis c’est comme un coup de poing dans le ventre de savoir que je ne pourrai jamais lui parler. J’ai toujours son numéro dans mon téléphone.

Samia, dont le mari Sylvain n’a jamais rencontré son père, a ajouté : « Le deuil, c’est bizarre, n’est-ce pas. Je pensais juste que je le partagerais au cas où cela arriverait à l’un d’entre vous qui a perdu des êtres chers… vous envoyer de l’amour.

Je vais maintenant écouter quelques classiques de The Drifters (son groupe préféré) et me souvenir de moments amusants.





Ses co-stars de Coronation Street n’ont pas tardé à sympathiser et à offrir leurs aimables paroles de soutien.

Jane Danson, qui joue Leanne Battersby, a partagé: “Oh mon amour, j’ai fait exactement la même chose la semaine dernière, puis j’ai fondu en larmes. Toujours là.”

La sœur de Jane à l’écran, Georgia Taylor, qui joue Toyah Habeeb, a écrit : “Je t’aime beaucoup, femme chérie.”

Et Sally Carman qui joue Abi Webster a dit: “Oh Sam, je t’envoie tellement d’amour.”

En 2017, Samia a publié un message sincère depuis la tombe de son père.

Elle a mis en ligne un poème qui disait : “Ce que nous donnerions si nous pouvions dire/Bonjour, papa de la même manière/Pour entendre ta voix, voir ton sourire/Pour s’asseoir avec toi et discuter un moment/Donc tu as ton père /Chérissez-le avec soin/Car vous ne connaîtrez jamais le chagrin d’amour/Jusqu’à ce que vous voyiez sa chaise vacante.

En savoir plus sur le soleil ‘s *** montrer’ Les fans disent tous la même chose à propos de la nourriture horrible de la zone des fans de la Coupe du monde, y compris une salade à 9 £ CAPTEUR D’ATTENTION Je suis prof – je passe d’un 5 à un 10 quand j’enlève ma tenue de travail

À côté du poème, elle a écrit: “Assis près de la tombe de mon père aujourd’hui pour ce qui aurait été son anniversaire… se sentant triste qu’il ne soit pas ici avec moi mais tellement reconnaissant pour la vie qu’il m’a donnée… #missyoudad #joebond”

La mère de l’actrice, Patsy, a commenté pour soutenir sa fille en écrivant: “C’est si beau et si vrai, quel beau poème. Il me manque aussi, sam, crois-moi, il est très fier de toi, tout comme moi. Maman.xx »

Instagram

La mère de deux enfants a admis qu’elle avait appelé son père ce week-end car “pendant une fraction de seconde”, elle avait oublié qu’il était parti[/caption] Instagram

Samia verse un verre de whisky sur la tombe de Joe deux fois par an pour se souvenir de lui[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Joe n’a jamais rencontré le mari de Samia, Sylvain[/caption]