Samia Longchambon de Coronation Street pose en petite robe noire alors qu’elle est saluée comme la plus belle star du savon

Samia Longchambon de CORONATION Street était magnifique en posant dans une petite robe noire alors qu’elle était saluée comme la star la plus étonnante du savon.

La femme de 40 ans, qui joue le rôle de Maria Connor dans le feuilleton à succès d’ITV, a partagé une belle photo ce week-end avant une soirée.

Elle avait l’air sensationnelle avec ses mèches dans des boucles lâches tout en arborant un maquillage glamour.

L’actrice est restée simple avec une robe noire qui se vantait d’un haut moelleux et d’un bas noir droit.

Elle a accessoirisé avec un pendentif en argent et une montre, et a sous-titré le cliché: “Fluffy LBD pour la victoire .”

Les fans n’ont pas tardé à passer aux commentaires pour dire à Samia à quel point elle était belle, comme une personne l’a écrit: “Wow, tu es absolument magnifique comme toujours .”

Un autre a dit: “Wow tu es incroyable, tu es vraiment belle » et une troisième a dit à Samia : « MAGNIFIQUE DAME GRANDE ACTRICE X »

“Stunner est la seule raison pour laquelle je regarde Coronation Street”, a admis un fan”, a partagé un quatrième fan.

La star a également été saluée comme “la star la plus étonnante” du feuilleton par les fans dans les commentaires.

La superbe photo de la mère de deux enfants survient après qu’elle a partagé une confession déchirante.

L’actrice de Maria Windass a perdu son père Joe en 2009 lorsqu’il est décédé d’un cancer.

Dévastée, Samia a depuis parlé franchement de son décès et a raconté comment elle l’honorait à la fois pour son anniversaire en juin et à Noël.

L’ancienne star de Dancing On Ice a admis qu’elle verse du whisky sur sa tombe deux fois par an, car c’est sa boisson préférée.

Pourtant, alors que son chagrin continue de prendre différentes formes, Samia a raconté aujourd’hui à quel point cela la frappait durement.

À côté d’une image d’elle avec son père dans un cadre photo blanc, elle a écrit : « Une chose amusante vient de se produire. Je pensais juste que j’allais appeler mon père.

“Il est décédé il y a plus de 13 ans, mais de temps en temps, pendant une fraction de seconde, j’oublie.

« Et puis c’est comme un coup de poing dans le ventre de savoir que je ne pourrai jamais lui parler. J’ai toujours son numéro dans mon téléphone.





Samia, dont le mari Sylvain n’a jamais rencontré son père, a ajouté : « Le deuil, c’est bizarre, n’est-ce pas. Je pensais juste que je le partagerais au cas où cela arriverait à l’un d’entre vous qui a perdu des êtres chers… vous envoyer de l’amour.

“Je vais maintenant écouter quelques classiques de The Drifters (son groupe préféré) et me souvenir de moments amusants.”

Ses co-stars de Coronation Street n’ont pas tardé à sympathiser et à offrir leurs aimables paroles de soutien.

Jane Danson, qui joue Leanne Battersby, a partagé: “Oh mon amour, j’ai fait exactement la même chose la semaine dernière, puis j’ai fondu en larmes. Toujours là.”

La sœur de Jane à l’écran, Georgia Taylor, qui joue Toyah Habeeb, a écrit : “Je t’aime beaucoup, femme chérie.”

Et Sally Carman qui joue Abi Webster a dit: “Oh Sam, je t’envoie tellement d’amour.”

