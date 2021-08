Une épouse britannique de l’Etat islamique qui a qualifié les victimes de l’attentat à la bombe de Manchester Arena de « victimes de guerre » a reçu une maison de 500 000 £ et des traitements du NHS.

Samia, de Southall, dans l’ouest de Londres, affirme avoir été préparée en ligne avant de fuir en Syrie pour rejoindre le culte de la mort au plus fort de la guerre civile du pays en janvier 2015.

Samia Hussein a qualifié les enfants tués dans l’attentat de la Manchester Arena de « victimes de guerre »

Samia a été autorisée à retourner au Royaume-Uni après avoir été sortie clandestinement de Syrie Crédit : Facebook

Mais en moins de 12 mois, la Britannique a failli être tuée lorsque son bras et sa poitrine ont été arrachés lors d’une frappe aérienne de la coalition qui l’a laissée clouée au lit pendant sept mois.

Elle a été arrêtée à son retour en Grande-Bretagne en février 2020 – mais n’a jamais été inculpée d’un crime.

‘NHS, CERTAINEMENT’

Maintenant, elle a été repérée avec un bras artificiel – qui, selon l’un de ses proches, est « du NHS, certainement », rapporte The Mail On Sunday.

Le bras lui-même coûterait environ 3 000 £ – en plus des milliers de livres de plus en honoraires de consultants et en soins de kinésithérapie.

Et il a été révélé qu’elle vit maintenant dans une nouvelle maison du conseil avec sa famille dans l’ouest de Londres.

Les prix des maisons similaires dans la région varient entre 500 000 £ et 600 000 £.

L’année dernière, Samia a refusé de condamner l’attentat sadique d’un concert pop à la Manchester Arena en 2017, qui a coûté la vie à 22 innocents, dont dix jeunes de moins de 20 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message aux familles des victimes, l’extrémiste tordu a comparé l’attaque terroriste et la décapitation de travailleurs humanitaires étrangers aux attaques de la coalition contre le califat diabolique.

‘VICTIME DE GUERRE’

Elle a déclaré: «C’était vraiment un cercle vicieux, tout le monde tuait tout le monde, d’accord.

« Comme je vous l’ai dit, vous découvrirez que la frappe aérienne de la coalition viendra ici et bombardera les femmes et les enfants.

« Tout le monde a une part d’être une victime de la guerre. Vous comprenez ?

Elle a ajouté : « Je ne suis pas favorable au fait que la coalition ait bombardé des enfants et des femmes.

« Et je ne suis pas favorable à ce qu’ils aillent et lancent des attaques là-bas. »

Samia a également raconté au Sun l’année dernière comment elle avait perdu son bras alors qu’elle vivait avec le califat infernal.

Elle a déclaré: «Je suis entrée dans la maison et je me souviens juste avoir vu de l’orange, mais je n’ai pas du tout remarqué que j’étais blessé et j’ai essayé de courir.

« Mais ensuite j’ai réalisé que mon bras était coupé, ma poitrine ouverte et ma jambe cassée – tout l’os est sorti. »

Elle dit que l’attaque n’était pas une agression délibérée contre des civils, ajoutant : « Je blâme l’État islamique – vous mettez des choses parmi les civils et leurs maisons… parce qu’ils savent que la coalition ne voudra pas frapper les femmes et les enfants. »

Le Britannique affirme qu’un bébé de six mois est décédé des suites de l’attaque avec une femme retraitée – des décès que l’Etat islamique a utilisés dans ses vidéos de propagande.

La jeune femme de 25 ans est restée alitée pendant sept mois après avoir perdu son bras, un de ses seins et s’être gravement cassé la jambe que les médecins ont failli amputer.