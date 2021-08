L’épouse de l’Etat islamique, Samia Hussein, est toujours une menace pour le Royaume-Uni et est plus dangereuse que la tristement célèbre Shamima Begum, une cinéaste britannique qui l’a interviewée dans un camp en Syrie, avait déjà prévenu.

Samia, de Southall, dans l’ouest de Londres, a été autorisée à rentrer en Grande-Bretagne, avec une maison de 500 000 £ et un nouveau bras sur le NHS après que son premier a été détruit en Syrie.

Samia Hussein a qualifié les enfants tués dans l’attentat de la Manchester Arena de « victimes de guerre »

Crédit : Alba Sotorra/metfilm

Alan Duncan, un ancien soldat britannique qui a interviewé la mariée djihadiste l’année dernière, avait précédemment déclaré à The Sun Online qu’il considérait toujours Samia comme une menace pour le Royaume-Uni.

Et il pense qu’elle est plus dangereuse que sa plus tristement célèbre camarade Shamima, Samia étant plus âgée lorsqu’elle a pris la décision de rejoindre l’Etat islamique, tandis que Begum n’était qu’une adolescente.

Samia a refusé de condamner l’attentat à la bombe de Manchester Arena et a comparé les 22 victimes – dont des enfants aussi jeunes que 8 ans – à des victimes de la guerre.

S’exprimant en décembre, M. Duncan a déclaré: « Samia n’a montré aucune empathie – rien pour les victimes de Manchester. Elle l’a retourné sur elle-même.

« Samia et d’autres extrémistes de l’Etat islamique pensent que Manchester était une réaction à la coalition – c’est une autre partie de la guerre.

« Ils voient les terroristes de l’Etat islamique comme des soldats du califat.

« Ils ne voient pas les attaques terroristes contre l’Occident comme des attaques terroristes – ils les voient comme des actes de guerre. »

Elle a été arrêtée à son retour au Royaume-Uni en février 2020 – mais n’a jamais été inculpée d’un crime.

La mariée affirme avoir été soignée en ligne avant de fuir en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique au plus fort de la guerre civile dans le pays en janvier 2015.

Oui, elle est toujours extrémiste. Tous portent une menace à long terme pour ce pays. Alain Duncan

En moins de 12 mois, la Britannique a failli être tuée lorsque son bras et sa poitrine ont été emportés lors d’une frappe aérienne qui l’a laissée clouée au lit pendant sept mois.

M. Duncan a comparé son cas à celui de Begum, qui avait auparavant porté un autre coup dans sa longue bataille pour tenter de retourner en Grande-Bretagne.

Alan a déclaré: « Oui, elle est toujours extrémiste. Tous représentent une menace à long terme pour ce pays.

Samia a fui le Royaume-Uni pour rejoindre l’Etat islamique en 2015

« Est-ce qu’elle va rester dans une maison sûre pour le reste de sa vie ?

« Les autorités britanniques seront-elles aussi secrètes avec Shamima si elle est autorisée à revenir ? Le public britannique a le droit de savoir.

« Il n’y a pas de différence entre Shamima et Samia. Elle est encore plus dangereuse parce qu’elle est plus âgée. Elle a compris ce qu’elle rejoignait. »

Samia a maintenant été repérée avec un bras artificiel – qui, selon l’un de ses proches, est « du NHS, certainement », rapporte The Mail On Sunday.

Le bras lui-même coûterait environ 3 000 £ – en plus des milliers de livres de plus en honoraires de consultants et en soins de kinésithérapie.

« TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE UNE VICTIME »

Et il a été révélé qu’elle vit maintenant dans une nouvelle maison du conseil avec sa famille dans l’ouest de Londres.

Les prix des maisons similaires dans la région varient entre 500 000 £ et 600 000 £.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message aux familles des victimes de Manchester, l’extrémiste tordu a comparé l’attaque terroriste et la décapitation de travailleurs humanitaires étrangers aux attaques de la coalition contre le califat diabolique.

Elle a déclaré: «C’était vraiment un cercle vicieux, tout le monde tuait tout le monde, d’accord.

« Comme je vous l’ai dit, vous découvrirez que la frappe aérienne de la coalition viendra ici et bombardera les femmes et les enfants.

« Tout le monde a une part d’être une victime de la guerre. Vous comprenez ?

Alan Duncan a interrogé des dizaines de djihadistes en prison en Syrie

Et tandis que Samia a été autorisée à retourner au Royaume-Uni, on pense sans inculpation, Alan a été traîné devant les tribunaux pendant trois ans et a été « traité pire que l’Etat islamique ».

Les chefs du ministère de la Défense ont affirmé que le soldat britannique, d’Elgin, en Écosse, devait s’être remis de son trouble de stress post-traumatique parce qu’il s’était rendu en Irak et en Syrie pour combattre l’Etat islamique en tant que combattant volontaire.

Ils l’ont accusé de fraude et d’avoir empoché injustement une pension de 70 £ par semaine qu’il percevait depuis 2003 en raison de son état.

Pourtant, l’année dernière, un juge a rejeté l’affaire en la qualifiant de « non-sens » en raison d’un manque de preuves.

Alan a déclaré : « Le gouvernement a harcelé des gens comme moi, mais ils la protègent.

« Elle est de retour ici, soignée et protégée par l’État – l’État même qu’elle voulait détruire.

« Vous ne pouviez pas l’inventer. »

Alan a interviewé devant la caméra des dizaines de militants de l’EIIS emprisonnés dans des camps du nord-est de la Syrie.

Il a même sauvé une esclave sexuelle yézidie dans l’enceinte d’al-Hawl qui regorgeait d’extrémistes.

The Scot travaille sur un documentaire présentant des interviews explosives et inédites avec des djihadistes occidentaux, y compris des Britanniques.

Cliquez sur ce lien pour suivre Alan sur TikTok.