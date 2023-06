Sami Zayn et Kevin Owens soutiennent Cody Rhodes contre The Judgment Day à Raw | WWE sur FOX

Les champions incontestés par équipe de la WWE, Sami Zayn et Kevin Owens, ont fait équipe avec The American Nightmare pour défier Dominik Mysterio, Finn Bálor et Damian Priest de The Judgment Day alors que Rhea Ripley surveillait de près son DomDom.