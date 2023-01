Sami Zayn est allé en tête-à-tête avec Kevin Owens dans ce qui était peut-être le plus gros match de sa carrière. L’Uce honoraire a pris KO au nom de Roman Reigns pour tenter de compenser le fait d’être à blâmer pour sa défaite et celle de Roman Reigns contre Owens et John Cena lorsque Jimmy Uso, Jey Uso et Solo Siko sont intervenus.



IL Y A 8 HEURES・WWE Friday Night Smackdown・5:01