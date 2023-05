Sami Sheen porte un haut court et un pantalon de survêtement lors de ses achats – Hollywood Life

Voir la galerie





Sami Sheen, 19 ans, a été photographiée avec des amis en Californie le 9 mai. La jeune femme de 19 ans est allée faire du shopping après avoir déjeuné avec ses amis. Elle l’a gardé décontracté, mais toujours élégant, alors qu’elle portait un pantalon de survêtement bleu taille basse, associé à un haut court blanc. La tenue exposait ses tatouages ​​​​au bras. Elle a complété le look avec des baskets Converse et des créoles, les cheveux lâchés et un gros ébouriffé.

Sami est la fille aînée de Denise Richards et Charlie Sheen. Les ex partagent également 17 ans Lola Sheen, la soeur de Sami. Depuis qu’elle a 18 ans, Sami a montré son indépendance à travers ses pages de médias sociaux et a même créé de manière controversée un compte OnlyFans en 2022. Les utilisateurs doivent payer pour voir le contenu qu’elle partage sur ce compte, mais elle l’a taquiné sur Instagram en le passé, notamment avec une photo en lingerie pour la Saint-Valentin.

La mère de Sami a soutenu vocalement l’aventure de l’adolescent sur OnlyFans, tandis que son père, Charlie, était hésitant au début. L’acteur est finalement venu, cependant, en disant Nous hebdomadaire, « Denise a mis en lumière une variété de points que, dans ma hâte, j’ai négligés et rejetés. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s’appuyer alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure. À partir de maintenant, elle en aura en abondance.

En avril, Sami a apparemment laissé entendre qu’elle était en couple, en publiant une photo d’elle-même en train d’embrasser un homme mystérieux sur sa page de médias sociaux. Elle a également sous-titré la photo, « Mon amour », qui signifie « mon amour ». Elle n’a pas révélé son identité ni leur statut. Cependant, un mois plus tard, la photo a maintenant été retirée de l’Instagram de Sami.

Alors que Sami est encore jeune, elle a de grands projets pour l’avenir. Dans une séance de questions-réponses de 2022 avec des fans, elle a partagé ses objectifs de carrière en disant: « Je veux être réalisatrice et écrire un scénario. » Bien sûr, Sami a grandi avec deux parents célèbres dans l’industrie du divertissement, c’est donc un domaine qu’elle connaît déjà un peu.

