Samford utilise une grande seconde moitié pour fuir Catamounts

BIRMINGHAM, Ala.: Liam Welch a lancé deux touchés et en a couru trois autres pour mener Samford à une victoire de 55-27 contre la Caroline de l’Ouest samedi.

Welch a réussi 26 passes sur 36 pour 311 verges et s’est précipité pour 83 verges en 18 courses. Jay Stanton a récolté 135 verges et un score en 23 courses.

Ryan Glover a lancé pour 306 verges et deux touchés, mais a également été intercepté deux fois alors que la Caroline de l’Ouest (0-5, 0-2) a abandonné son deuxième match du printemps après avoir perdu trois matchs non-conférence à l’automne.

Les Bulldogs (1-1, 1-1 de la Conférence Sud) menaient 21-20 à la mi-temps, puis ont marqué sur leurs trois premières possessions du troisième quart sur de courtes passes de touché par Dakota Chapman et Welch. Welch a lancé une passe de 31 verges à AJ Toney et a ajouté une autre courte course de TD au début de la quatrième. Il avait un score de 24 verges au sol et a lancé une passe de touché de 22 verges à Kendall Watson en première demie. Samford avait une attaque de 630 verges.

Samford mène la série avec les Catamounts 15-3 et a remporté les neuf dernières rencontres à domicile.

