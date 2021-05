Sameera Reddy sur la dépression post-partum

Si nous parlons de maternité, alors le plus souvent, c’est un concept immaculé sans taches ni défauts. L’image toujours sacrifiée des mères est ce qui nous reste et un léger écart par rapport à l’image stéréotypée des mères nous met mal à l’aise. Mais il est plus facile à dire qu’à faire.

Sameera Reddy, dans une interview avec les Humans Of Bombay, a partagé son voyage sur des lignes similaires; à propos de sa dépression post-partum. Après l’avoir tué à Bollywood avec un corps en forme et des talents d’actrice incroyables, sa grossesse avec son premier enfant l’a laissée se sentir déplacée.

Elle a dit: « Quand je suis tombée enceinte de Hans, mon fils, j’ai pensé que je serais l’une de ces mamans de la page 3 posant pour les punaises avec une bosse parfaite. Ma vision de la maternité est venue du monde glamour dont j’étais Mais 9 mois plus tard, je pesais 105 kg. Et même si je tenais mon magnifique fils, je ne me sentais pas heureux; je suis tombé dans la dépression post-partum. «

La prise sur son voyage et sa vie n’a pas été facile. Le processus de désapprendre les choses sur la maternité et de les réapprendre lui a appris à accepter son cheminement vers la maternité tel qu’il se présente. Il y a eu des leçons qui lui ont été enseignées tout au long de ce voyage, elle a déclaré de manière proactive: «J’avais 40 ans, j’avais peur et des ballonnements, mais j’étais déterminée à faire tout ce que j’avais manqué auparavant – j’ai parlé des sautes d’humeur, et quand j’avais 8 mois enceinte, j’ai fait une séance photo en bikini sous l’eau. C’est à ce moment-là que les femmes m’ont dit: «Vous m’inspirez. Je dis même à mes enfants: «Soyez ce que vous voulez, mais soyez honnête avec vous-même.

Sameera a accueilli une petite fille en 2019.