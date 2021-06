Mercredi, l’actrice Sameera Reddy, qui a été vue pour la dernière fois dans ‘Varadhanayaka’, ses débuts en Kannada, a profité de son compte Instagram pour parler de positivité corporelle. Dans son article, Sameera a parlé d’être gentil avec soi-même et de regarder les parties du corps, ce qui rend insécure et les embrasse.

À côté d’un collage de quatre photos montrant son dos, ses bras, son acné et ses vergetures, Sameera a écrit : « Quelle partie de votre corps vous met le plus mal à l’aise ? S’agit-il de vergetures ? Peau lâche ? Ventre ? Acné ? Cheveux clairsemés ? Cheveux blancs ? La cellulite ? Pour moi, c’est la graisse de mon dos et mes bras. Je travaille sur l’acceptation tous les jours. Et il m’a fallu tellement de temps pour l’embrasser. Votre corps écoute et chaque fois que vous avez une pensée négative de combien vous le détestez, c’est seulement grossissant à quel point vous vous sentez mal. Le meilleur exercice pour la #bodypositivity est de regarder les parties avec lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité et d’être gentil avec vous-même. Chaque jour comme un mantra. #imparfaitementparfait #bodypositivemovement (sic). »

Jetez un œil à son post ici :

Ce n’est pas la première fois que Sameera parle de positivité corporelle et du besoin d’être bien dans sa peau.

Plus tôt, Sameera avait partagé une vidéo comprenant des images d’hier et d’aujourd’hui. Les photos « d’alors » provenaient de séances photo, tandis que les « nouvelles » photos ont été cliquées après qu’elle soit devenue mère.

Dans les vieilles photos, l’actrice est toute déguisée en mannequin, tandis que dans les dernières photos, Sameera est vue dans un look plus naturel. Elle n’a pas de maquillage et on la voit arborer un beau sourire avec ses cheveux gris naturels et sa peau à tendance acnéique. L’une des photos montrait également ses enfants, Hans et Nyra.

Dans sa légende, Sameera a expliqué comment sa vie a changé pour de bon au fil des ans. Parlant de la transformation, elle a écrit : « Des soutiens-gorge rembourrés, des lentilles de contact colorées, des images parfaites rehaussées à l’aérographe… à la pure liberté d’aujourd’hui d’être moi-même. #redéfini #messymama #imparfaitement parfait #throwback #keepingitreal. »

Sameera Reddy a épousé Akshai Varde en 2014. Le couple a accueilli Hans et Nyra en 2015 et 2019, respectivement.