Sameera Reddy partage des photos de ses enfants avec Rekha, les fans la louent pour son « instinct maternel »

Sameera Reddy a partagé des photos de sa famille avec Rekha où l’actrice chevronnée tenait le fils de Sameera dans ses bras.

L’actrice Sameera Reddy s’est rendue sur son Instagram mardi pour partager une photo de l’époque où sa famille, y compris son mari Akshai Varde et ses deux enfants Hans et Nyra, ont rencontré la superstar Rekha, il y a quelques années. Sameera a posté une série de quatre photos.

Une photo montrait Rekha essayant de calmer la grincheuse Nyra, alors qu’elle était tenue entre les mains de sa mère Sameera. Une photo montrait également son fils Hans dans les bras de Rekha, les fans n’ont pas tardé à faire part de leurs commentaires et de leurs louanges pour les instincts maternels de Rekha sur la façon dont elle tenait Hans dans ses bras.

Sameera a ajouté la légende: « Quand mes enfants ont rencontré Rekha Ji (emoji yeux de cœur) Ce souvenir vient d’apparaître sur mon téléphone et je me souviens si clairement que Nyra était si grincheuse ce jour-là, j’étais très harcelée et c’est incroyable comment RekhaJi a pris le temps de installez-la et bien sûr Hans a aussi eu de doux câlins! Un souvenir pour nous de leur montrer quand ils seront grands. #légende #throwback #messymama #maternité #moments. Une autre photo du message montrait également le mari entrepreneur de Sameera, Akshai Varde, posant avec Rekha.

Les fans ont partagé leurs réactions dans la section des commentaires et ont apprécié la nature maternelle de Rekha envers les enfants. Un fan a écrit: «La façon dont elle a tenu Hans montre à quel point elle est maternelle… sans être gênée par son statut de star». Un autre fan a également fait l’éloge de la beauté de Rekha en écrivant: «De si bons souvenirs. Rekha est quelqu’un pour qui j’ai le béguin féminin. tant de dignité, de charme et dégouline toujours d’élégance avec une pointe de plaisir et d’humour. Hans pourra se vanter un jour que Rekha l’a porté !! ».

Rekha a été vue dans un sari blanc uni avec un chemisier blanc à manches longues similaire, elle a complété le look avec des boucles d’oreilles dorées et des lunettes de soleil vertes. Alors que Sameera a été vue dans un ensemble bleu assorti avec un haussement d’épaules imprimé bleu et blanc.

Sameera Reddy a travaillé dans des films comme Race, De Dana Dan, Darna Mana Hai, Taxi Number 9211, Aakrosh et Musafir. Elle a quitté l’industrie cinématographique après s’être mariée avec Akshai Varde en 2014. Le couple a ensuite accueilli leur fils Hans en 2015 et leur fille Nyra en 2019.