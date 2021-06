Sameera Reddy affiche son corps « imparfaitement parfait », parle de positivité mentale et physique ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Sameera Reddy, qui a toujours parlé de problèmes tels que le surpoids ou la dépression post-partum, s’est à nouveau tournée vers les médias sociaux et a parlé de s’accepter de manière positive.

Dans un article récent, Sameera s’est ouvert sur la positivité corporelle. Elle a dit qu’il ne fallait pas se soucier de ce que les autres pensent d’eux, que ce soit physiquement ou mentalement, et qu’il fallait toujours s’aimer de la meilleure façon possible.

Prenant sur son Instagram, l’actrice a partagé un collage de ses photos et a écrit, « Quelle partie de votre corps vous met le plus mal à l’aise ? S’agit-il de vergetures ? Peau lâche ? Ventre? Acné ? Amincissement des cheveux? Cheveux blancs? Cellulite? Pour moi, c’est mon dos et mes bras. Je travaille sur l’acceptation tous les jours. Et il m’a fallu si longtemps pour l’embrasser. Votre corps écoute et chaque fois que vous avez une pensée négative à quel point vous le détestez, cela ne fait qu’amplifier à quel point vous vous sentez mal. Le meilleur exercice pour #bodypositivity est de regarder les parties avec lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité et d’être gentil avec vous-même. Tous les jours comme un mantra. #imparfaitementparfait #corpspositifmouvement. »

Sur les photos, Sameera a mis en évidence différentes parties de son corps et a également souligné les problèmes auxquels elle était confrontée à cause d’elles. Sur les photos, elle a mis en évidence son dos, son visage, son ventre et ses vergetures afin de motiver les gens et de les mettre plus à l’aise pour accepter leurs réalités.

Sameera s’est marié à l’entrepreneur Akshai Varde en janvier 2014 et a cessé d’agir pour toujours. Les fiers parents ont accueilli leur premier enfant Hans Varde en 2015.