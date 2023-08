Sameer Wankhede dit qu’il ne sait pas qui sont Shah Rukh, Deepika Padukone, se dit « homme de loi »

Sameer Wankhede a affirmé qu’il ne connaissait pas les acteurs de Bollywood Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et le chanteur Mika.

Sameer Wankhede, ancien chef du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), est récemment apparu à Khupte Tithe Gupte où il a parlé des controverses liées à l’affaire de drogue du fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, et plus encore.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était derrière que des célébrités et agissait contre elles, Sameer a déclaré: «Je veux dire clairement à tout le monde que pour moi, les célébrités sont Baba Amte, Sindhutai Sapkal et d’autres personnalités. Quand je travaillais dans les aéroports, je déposais 3500 dossiers au total ; parmi eux, 100 à 150 étaient des célébrités et d’autres étaient des colporteurs et des criminels purs et durs. Les gens ne voient que les célébrités, mais j’ai toujours fait des affaires pour les autres aussi. Je suis un homme de loi. Ma cible est Rashtra Seva. Je veux servir la nation, et la nation est d’abord pour moi. Il a ajouté: « Je suis un homme de loi. »

Lorsque l’hôte lui a montré des photos de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Mika Singh et a demandé son avis à Sameer et lui a demandé son avis, il a dit: « Qui sont-ils? Je ne sais pas. Je ne savais même pas qui Mika l’était. J’ai appris son existence plus tard. Je souhaite juste bonne chance à tout le monde.

Tout en parlant de recevoir des menaces d’Underworld, Sameer Wankhede, « Je pense que ce sont les seuls petits criminels. Je ne veux pas prendre leurs noms et les rendre célèbres. Je reçois toujours des menaces, et c’est une chose très courante qu’une personne aime. Je veux les défier et je n’ai pas peur d’eux. J’avais pris des mesures contre le frère de Dawood Ibrahim et détruit quelques-unes de ses propriétés dans sa base de Dongri, Mumbai. Il a peut-être subi une perte financière, mais je m’en fiche.

Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté en octobre 2021 par l’ancien officier du NCB Sameer Wankhede et son équipe en octobre 2021, faisant la une des journaux et entraînant SRK et sa famille dans une controverse majeure ainsi qu’un procès médiatique.