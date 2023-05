Sameer Verma remporte l’or ; Sac Rohan Kapoor-Sikki Reddy Argent

Le navetteur indien Sameer Verma est sorti vainqueur de la compétition en simple messieurs à l’Open de Slovénie 2023 en battant Su Li Yang tandis que le duo de Rohan Kapoor et Sikki Reddy a remporté l’argent en double mixte à Maribor, en Slovénie.

Verma s’est imposé 21-18 21-14 contre son adversaire taiwanais.

Kapoor et Reddy ont battu les Danois Mads Vestergaard et Christine Busch 21-15 21-19 en demi-finale mais ont perdu contre Jesper Toft et Clara Gravesen, également du Danemark, 12-21 13-21 lors de la confrontation au sommet dimanche.

