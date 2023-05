Sameer Verma, Kiran George et Ashmita Chaliha entrent dans le tableau principal de l’Open de Thaïlande

Les navetteurs indiens Sameer Verma, Kiran George et Ashmita Chaliha ont remporté des victoires consécutives contre leurs adversaires respectifs lors du tour de qualification pour se qualifier pour le tableau principal de l’épreuve en simple du tournoi de badminton Thailand Open Super 500 ici mardi.

Sur une piste de retour, l’ancien numéro 11 mondial Sameer, qui a récemment remporté l’Open de Slovénie, a battu le Malaisien Yeoh Seng Zoe 21-12, 21-17 après avoir obtenu deux forfaits – l’Indonésien Christian Adinata et l’Espagnol Luis Enrique Penalver lors des tours précédents.

Le joueur de 28 ans originaire de Dhar, qui avait remporté trois titres en 2018, affrontera le Danois Magnus Johannesen lors du premier tour du tableau principal.

Kiran, vainqueur de l’Open d’Odisha 2022, a déjoué son compatriote indien Kartikey Gulshan Kumar 21-14, 21-18, puis a battu le Coréen Jeon Hyeok Jin 21-10, 21-14 pour se qualifier pour le tableau principal. Il affrontera mercredi la troisième tête de série chinoise Shi Yuqi.

En simple féminin, Ashmita Chaliha, qui a récemment dominé les essais de sélection de BAI pour se qualifier pour les épreuves individuelles des prochains Jeux asiatiques, a battu sa compatriote indienne Unnati Hooda 21-16, 13-21, 21-19 avant de battre l’Estonienne Kristin Kuuba 21-19. , 21-11 dans le deuxième match.

La fille d’Assam rencontrera sa compatriote Malvika Bansod, qui a été promue au tableau principal.

Entre autres, l’olympien de Tokyo B Sai Praneeth et le champion national Mithun Manjunath ont été promus au tableau principal et rencontreront respectivement le Français Christo Popov et la deuxième tête de série thaïlandaise Kunlavut Vitidsarn.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)