Sameer remporte l’argent au pistolet à tir rapide 25 m hommes juniors

Sameer de Sonipat a remporté une médaille d’argent dans l’épreuve de pistolet à tir rapide de 25 m masculin junior au Championnat du monde ISSF ici lundi. Il a obtenu 23 coups sûrs dans le match pour la médaille, terminant derrière le Chinois Wang Shiwen, qui a remporté l’or avec 25. Liu Yangpan a remporté le bronze dans un match qui opposait trois Chinois à un Indien.

Sameer avait tiré 573 coups en qualification pour terminer quatrième, puis avait réussi 10 coups sûrs contre les 12 de Yangpan dans la ronde de classement pour se qualifier pour la ronde des médailles. Pendant ce temps, son coéquipier Udhayveer Sidhu a également atteint les matchs de classement mais a terminé quatrième pour être éliminé. Il a terminé septième en qualification avec un score de 569.

Trois autres Indiens dans la mêlée – Jatin (10e avec 567), Adarsh ​​Singh (13e avec 565) et Harshawardhan Yadav (16e avec 562) – n’ont pas pu dépasser la qualification.

L’équipe féminine de pistolet à air a atteint le match pour la médaille d’or prévu mardi. Esha Singh, Shikha Narwal et Varsha Singh ont dominé leur première étape de qualification avec un score de 855, puis sont arrivés deuxièmes derrière les Chinois Wang Siyu, Zhao Nan et Shen Yiyao avec un score de 576 dans la deuxième étape, pour faire le tour du titre.

Cependant, il y a eu une déception dans l’épreuve par équipes mixtes à la carabine à air comprimé de 10 m, après que la paire de Mehuli Ghosh et Arjun Babuta a tiré 630,0 pour manquer la ronde des médailles par une marge de 0,3 et terminer septième. Elavenil Valarivan et Kiran Ankush Jadhav ont terminé 17e avec 627,5.

