Samedi soir doux ? La récréation SNL de Jason Reitman ne correspond pas tout à fait à l’esprit rebelle de l’original

Regarder le chaos dans les coulisses du film de Jason Reitman samedi soir m’a fait penser à Le Spectacle de marionnettes.

Et ce n’est pas parce que le film jette mon bien-aimé Jim Henson sous le bus, représenté ici par Nicolas Brun comme un hippie prude se faisant blaguer par le Samedi soir en direct personnel.

C’est parce que toute la vanité de samedi soirqui nous montre les 90 minutes précédant la diffusion du premier épisode, se joue comme une version live-action de Le spectacle des marionnettes, avec des invités spéciaux (un George Carlin mécontent) et une pléthore d’intrigues secondaires : l’ego de Chevy Chase est-il trop grand pour le casting ? John Belushi signera-t-il son contrat ?

Dans la salle de maquillage avant la diffusion de l’émission, les acteurs de SNL comprenant, de gauche à droite, Jane Curtin (Kim Matula) et Laraine Newman (Emily Fairn) se préparent tandis que Michaels et Rosie Shuster (Rachel Sennott) tentent de convaincre Belushi de signer. son contrat. (Sony Images)

Sans parler de Lorne Michaels – le Kermit de cette analogie, agitant frénétiquement ses bras en l’air – le prodige comique canadien essayant de convaincre NBC de risquer 90 minutes de temps d’antenne sur un groupe d’inconnus.

Ce film est le dernier en date du réalisateur Jason Reitman, fils du réalisateur Ivan Reitman, qui a fait irruption sur la scène avec des comédies caustiques et piquantes telles que Dans l’air et Junon. Appât aux Oscars pour les électeurs, ces films présentaient Reitman comme un nouvel auteur hollywoodien passionnant.

Mais ces dernières années, il s’est désengagé du présent au profit d’une longue spéléologie de la nostalgie, issue de son film de Gary Hart. Le favorià sa réanimation de son père Chasseurs de fantômes franchise, réalisation SOS Fantômes : l’au-delà et producteur exécutif SOS Fantômes : Empire Gelé.

REGARDER | La bande-annonce officielle de Saturday Night :

90 minutes pour afficher l’heure

S’en tenant fermement au passé, samedi soir est le compte à rebours d’un film se déroulant en temps réel le 11 octobre 1975, au cours des 90 dernières minutes précédant la première diffusion de la série.

Le réseau est incarné par Willem Dafoe en tant que responsable des talents de NBC, Dave Tebet. Vêtu d’un costume élégant et de lunettes, le sourire superficiel de Tebet suggère qu’il y a peu de confiance dans l’expérience. Il y a déjà une cassette d’un Spectacle de ce soir rediffusion signalée si Michaels échoue.

Reitman et son co-scénariste Gil Kenan illustrent la relève de la garde avec JK Simmons apparaissant dans le rôle de Milton Berle, une relique du soi-disant âge d’or de la télévision lorsque des millions de personnes se connectaient pour regarder Oncle Miltie.

JK Simmons incarne Milton Berle dans le rôle d’une relique télévisée s’amusant avec des showgirls dans une émission de variétés dans une scène de Saturday Night. (PA)

Simmons est ici dans le camp supérieur, faisant un moment le cha-cha avec des choristes, le suivant marquant son territoire en sortant son légendaire schlong pour un effet de choc.

Non pas que cette version de SNL est distingué. Au contraire, ce que Reitman et la chaîne de distribution sont une sorte d’énergie gonzo. Les coulisses du studio 8H, avec leur ambiance de camp d’été sérieux, sont un royaume de chaos à peine contenu.

C’est un petit rôle, mais Lamorne Morris se démarque dans le rôle de Garrett Morris, un artiste accompli qui se demande même pourquoi il est là. (PA)

Recréer le casting

En effet, l’un des aspects les plus réussis de samedi soir est un casting inspiré qui utilise un grand mélange de talents émergents modernes pour représenter les nouveaux visages qui deviendront bientôt célèbres.

La version de Chevrolet Chase de Cory Michael Smith vibre d’ambition et d’arrogance. Billy Crystal de Nicholas Podany est sexy, intelligent et triste. Ella Hunt dans le rôle de la singulière Gilda Radner ne dispose que de quelques instants, mais canalise une étincelle ludique. Dan Aykroyd de Dylan O’Brien est maladroit et attachant. Tommy Dewey dans le rôle du rédacteur en chef Michael O’Donoghue est un assassin à la langue acérée.

Lamorne Morris prépare un repas dans le rôle de Garrett Morris (aucun lien de parenté), le chanteur de formation classique frustré en tant que membre noir symbolique de la distribution.

Et Shiva bébé’Rachel Sennott apparaît dans le rôle de Rosie Shuster, l’épouse et co-scénariste de Michaels. Alors que l’état de leur relation semble nébuleux, Sennott apporte une énergie de jeu vicieuse à la partie.

REGARDER | Eli Glasner de CBC rencontre les acteurs de Saturday Night au TIFF : Le récit de Saturday Night sur les heures précédant la première diffusion de SNL fait ses débuts au TIFF Les acteurs de Saturday Night, dont le Canadien Gabriel LaBelle dans le rôle du créateur de SNL Lorne Michaels, ont foulé le tapis rouge alors que le film de Jason Reitman sur les origines de la comédie faisait sa première canadienne au Festival international du film de Toronto.



Mais le plus gros bémol dans ce portrait de SNL à ses balbutiements est l’acteur canadien Gabriel LaBelle dans le rôle de Michaels.

Tout au long de ses décennies passées dans les coulisses de Samedi soir en direct, Beaucoup de choses ont été dites sur Lorne Michaels, mais personne n’est neutre lorsqu’il s’agit de son long règne. Certains célèbrent son génie et sa capacité à surfer sur l’air du temps, tandis que d’autres le voient comme un dirigeant inconstant et changeant qui joue les favoris.

Mais le Lorne Michaels que nous rencontrons dans la version de Reitman est un optimiste aux yeux pétillants doté de l’énergie d’un conseiller de camp. Il est difficile de voir LaBelle comme le genre de gars capable de contenir le chaos de SNLpeu importe de prendre les décisions difficiles pour le diffuser. Mais dans le film, Michaels dégage un sentiment de confiance inébranlable, peut-être parce que nous savons comment cela se termine.

Lorne affronte Chevy Chase devant sa fiancée. Cory Michael Smith est l’un des nombreux acteurs qui canalisent l’essence de l’acteur qu’ils incarnent tout en évitant toute imitation directe. (PA)

Et nous arrivons ici au talon d’Achille du film de Reitman.

Quand Samedi soir en direct Pour la première fois à la télévision, ce fut un saut révolutionnaire vers l’inconnu, car l’Amérique de 1975 était à un tournant. Michaels avait travaillé sur Rire et des blagues écrites pour Phyllis Diller. Il avait vu la manière abrutissante dont les comédies télévisées étaient réalisées et avait rassemblé un groupe d’anarchistes improvisateurs pour essayer quelque chose de nouveau.

Ce qui manque dans toute la chorégraphie de la caméra de Reitman qui suit le casting alors que les ouvriers construisent littéralement la scène brique par brique(!), c’est le sentiment de danger.

Il n’y a aucun risque dans samedi soir. C’est une pièce de musée – une reconstitution soigneusement construite pour peaufiner le mythe de l’homme qui a tout déclenché.

Amusant? Indubitablement. Mais cela ne semble pas révolutionnaire. Juste inévitable.