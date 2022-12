Samedi soir aux urgences en tant que parent : toux, fièvres et nerfs à vif

Le fils de Bailey White, 17 mois, à la salle d’urgence du Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre à St. John’s. (Bailey White/CBC)

“Il a de la fièvre et sa respiration est superficielle”, dis-je à l’infirmière debout de l’autre côté d’une ceinture en nylon rétractable.

Mon fils, âgé de 17 mois, est drapé sur mon épaule, rouge et immobile. Son père et mon mari sont dans la voiture. Un seul d’entre nous est autorisé à entrer. C’est samedi soir au Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre à St. John’s.

La dernière chose que mon mari a faite avant de quitter le travail la veille a été d’écrire sur ce même site Web un article sur le nombre élevé de patients dans la salle d’urgence pour enfants. Les responsables avaient déclaré que dans la mesure du possible, les parents devraient emmener les enfants chez leur médecin de famille – pas aux urgences.

« Plus de 40 respirations par minute », dis-je à l’infirmière. L’infirmière du 811 à qui nous avons parlé au téléphone plus tôt dans la nuit a dit si notre fils prenait plus de 40 minutes pour voir un médecin immédiatement. Nous en avons compté 44.

“C’est normal si un enfant a de la fièvre”, me dit cette infirmière.

Je ne sais toujours pas si nous devons être à l’hôpital. Mais l’infirmière hausse les épaules et dit : « Allons vous faire trier. Enlevez son manteau pour que nous puissions vérifier ses signes vitaux.

Temps d’attente estimé : 4 heures

Nous prenons place dans la salle d’attente face à une fresque de Peter Pan. Thomas the Tank Engine est à la télévision. Un homme se dirige vers le poste de soins infirmiers quelque part derrière moi.

Il veut savoir combien de temps encore avant que son enfant ne soit vu.

À l’heure actuelle, le temps d’attente estimé est de quatre heures, explique une autre infirmière.

“D’autres enfants qui sont arrivés après nous ont déjà été vus”, répond-il.

Elle lui dit que tout dépend de la façon dont les enfants se présentent et de la gravité de leurs symptômes.

“Tu n’as pas à être impoli à ce sujet,” répondit-il, tournant les talons vers une petite fille allongée sur trois sièges.

Devant moi, une adolescente est assise seule dans un pantalon de pyjama Tinkerbell rentré dans des chaussettes en laine. De l’autre côté de l’allée, une femme avec un petit bébé endormi dans ses bras est assise à côté d’un homme flanqué de deux garçons masqués. Tout le monde porte un masque, sauf le bébé et mon petit bonhomme.

Pendant la première année de sa vie, notre fils n’a jamais été malade. C’est un bébé pandémique. Il n’est pas beaucoup sorti. Puis il est allé à la garderie et il a attrapé toutes sortes d’insectes. Oeil rose, trucs d’estomac, main, pied et bouche. Incroyablement, miraculeusement, pas COVID-19. Aucun d’entre nous ne l’a eu, mais nous savons que ça s’en vient.

Maintenant, en regardant son petit ventre se soulever sous son pyjama de dinosaure, nous craignons qu’il ait le virus respiratoire syncytial – le VRS. Ou une pneumonie. Peut-être une bronchite. On ne l’a jamais vu comme ça.

L’infirmière de triage dit que sa saturation en oxygène est excellente et que sa respiration semble bonne. Sa tension artérielle est normale. Sa fièvre est légère.

« Alors, devrions-nous rester ? Je lui demande.

“Eh bien, vous êtes ici maintenant,” répond-elle.

iPads, livres d’histoires, Cheerios

Dans la salle d’attente, mon fils est allongé sur mon épaule et je ne peux pas voir son visage. Je demande à l’adolescent devant nous de vérifier s’il dort. Elle dit non. Il est environ 18h45, heure à laquelle il commence généralement à se préparer pour aller au lit.

Derrière moi, il y a un garçon aux cheveux blonds, peut-être huit ans, recroquevillé sur le côté, qui regarde des vidéos sur un iPad. Sa mère passe un appel FaceTime pour que le frère du garçon et son père puissent dire bonjour. “Tu me manques”, dit le frère au garçon dans la salle d’attente.

Sa mère dit à son père que cela ne devrait plus tarder. Il ne reste plus beaucoup d’enfants qui sont ici depuis aussi longtemps qu’eux.

Mon propre fils commence à se ressaisir. Il glisse de mon épaule et commence à regarder dans mon sac à dos. Il sort une tasse pleine de Cheerios et les mange par poignées. Peppa Pig passe à la télé.

Je sens sa tête – beaucoup plus fraîche. Le Tylenol que nous lui avons donné plus tôt fonctionne. Il semble déjà beaucoup plus lui-même. Si je dois le réveiller toutes les quatre à six heures pour lui donner plus de médicaments, ce serait bien, je pense.

Nous avons une autre bouteille de Tylenol à la maison — une que ma mère a vue à Wabush lorsqu’elle y était il y a quelques mois. Elle l’a acheté parce qu’elle savait qu’il y avait une pénurie.

Les médicaments contre le rhume et la grippe sont rares pour les enfants et les adultes. (Peter Gullage/CBC)

L’homme assis à côté de moi a une fille qui a de la fièvre depuis plusieurs jours. Il appelle sa femme pour lui dire qu’il y a des panneaux avertissant qu’un seul parent est autorisé dans la salle d’attente, mais après la journée qu’ils ont eue et tout ce qu’ils ont vécu, elle devrait quand même entrer.

Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont traversé.

Quelques minutes plus tard, la mère se présente et lit un chapitre avec la fille sur ses genoux.

Autour de moi, un chœur d’enfants qui toussent, piaillent en harmonie. J’ai peur que si nous restons ici, nous attrapons quelque chose. COVID-19[FEMININEVRSLagrippe

En sera-t-il toujours ainsi ?

Est-ce ainsi que nous vivons maintenant ? Des salles d’urgence bondées d’enfants aux joues rouges et de parents terrifiés ?

Plus tard, je parlerai de cette expérience à ma discussion de groupe de mamans et elles répondront chacune avec leurs histoires d’enfants infiniment malades. Des enfants qui attrapent tout, qui n’arrivent pas à dormir la nuit. Un collègue me dit que la vieille blague était que le Janeway est l’hôpital “pour six enfants” – un endroit réputé calme et tranquille.

Mais ce samedi soir, il y a une douzaine d’enfants ou plus qui attendent d’être vus. Est-ce juste une mauvaise saison du rhume et de la grippe, aggravée par le manque de personnel et la pandémie ? Ou quelque chose a-t-il changé ?

Parfois, je crains que le monde d’avant soit parti pour de bon. Cette nuit-là, alors que nous dormions tous, l’ancien monde a été remplacé par un nouveau plus froid et moins indulgent.

La vieille blague était que l’hôpital pour enfants de Janeway était destiné à «six enfants» plutôt qu’aux enfants malades. Plus maintenant, écrit White. (Paul Daly/CBC)

Un homme, une femme et un tout-petit apparaissent du fond de la salle d’attente. Ils doivent venir d’ailleurs dans l’hôpital. L’homme porte l’enfant, qui semble avoir à peu près le même âge que le mien. Ils expliquent à l’infirmière que l’enfant est tombé et a perdu connaissance pendant un certain temps.

Mon fils sort des mouchoirs d’une boîte et laisse tomber des Cheerios par terre. Je range nos affaires et l’aide à enfiler son manteau. Je dis à la femme qui s’occupe de l’enregistrement que nous rentrons à la maison.

S’il vous plaît, je pense, ne le laissez pas devenir plus malade pour être venu ici.

