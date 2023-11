Samedi saisonnier : entrée à 1 $ au musée d’art 11 novembre | Culture & Loisirs

Le samedi 11 novembre, le Minnesota Marine Art Museum (MMAM) organisera son événement saisonnier d’automne axé sur le thème The Big Catch, inspiré de la série actuelle d’expositions du MMAM qui explorent les poissons et autres animaux sauvages vivant sous la surface de l’eau. Les samedis saisonniers s’efforcent de réduire l’intimidation et d’accroître l’accès confortable aux arts pour tous en offrant des journées amusantes et invitantes, avec une entrée à 1 $, un transport gratuit, une activité artistique, une programmation dirigée par des artistes, de la musique live dans les galeries et des séances de 30 minutes. visites guidées. En l’honneur de la Journée des anciens combattants, tous les anciens combattants bénéficieront d’une entrée gratuite au MMAM le 11 novembre.

Les activités de l’événement saisonnier d’automne du samedi comprennent de la musique live dans les galeries MMAM par H3O (jazz) de 11 h à midi et par Jim Rieneke (mandoline de jazz) de 15 h à 16 h. Annie Grossarth-Nicol, propriétaire du studio Rose Colored Glass au centre-ville de Winona, fera une démonstration d’artiste de 14h à 16h. Au cours de cette démonstration, elle travaillera avec une torche et des tiges de verre pour créer diverses sculptures en verre, y compris des leurres de pêche. Inspirés par l’exposition actuelle « De la mer au papier : les empreintes gyotaku de Dwight Hwang », les participants pourront essayer de créer leur propre empreinte de poisson gyotaku. Le partenaire communautaire du samedi d’automne de MMAM, Merchant’s Bank, sera sur place de 10 h à 15 h, et le jeu de bingo de recherche et de découverte préféré de tous sera disponible pour gagner un prix tout au long de la journée.

Le projet FINE sera présent au MMAM de 10h à 13h pour offrir une interprétation aux participants parlant espagnol et hmong. MMAM est heureux d’offrir des trajets gratuits vers et depuis le musée avec le Winona Transit Service Dial-a-Ride. Veuillez appeler le 507-454-6666 pour planifier votre trajet.

Les samedis saisonniers sont rendus possibles par les électeurs du Minnesota grâce à une subvention du Minnesota State Arts Board, grâce à un crédit législatif du fonds pour les arts et le patrimoine culturel. Les samedis saisonniers sont également soutenus par nos généreux sponsors : Winona Community Foundation, WNB Financial, BNSF, Winona Foundation et Coca-Cola of Winona.

Le Minnesota Marine Art Museum est un musée d’art à but non lucratif qui crée des expériences artistiques significatives qui explorent notre relation avec l’eau. Situé à Winona, dans le Minnesota, le musée spécialement construit est situé sur les rives du fleuve Mississippi et compte six galeries, un espace éducatif et événementiel et un magasin de vente au détail de destination sur son campus au bord de la rivière de sept acres. C’est à travers cette surprenante diversité que MMAM ne se contente pas de décrire ce qu’est l’art marin, mais repousse les limites de ce que peut être l’art marin.