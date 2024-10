Samedi est le dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales dans le Massachusetts. Tout ce que vous devez savoir

Le temps presse à mesure que le jour des élections approche. Le dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales dans le Massachusetts est le samedi.

Certaines personnes arrêtées dans un bureau de vote à Waltham samedi ont expliqué pourquoi elles pensaient que tout le monde devrait voter pour cette élection.

« Je pense qu’au minimum, c’est mon obligation civique de voter et, plus important encore, c’est un moyen pour moi de faire entendre ce en quoi je crois pour ma communauté, pour mon avenir et pour ma famille », a déclaré Lindsey Keeler, Waltham.

Candidats à la présidence et à la vice-présidence sur le scrutin électoral du Massachusetts ont été finalisés :

AYADURAI et ELLIS, Indépendants

DE LA CRUZ et GARCIA, Socialisme et Libération

HARRIS et WALZ, démocrates

OLIVER et TER MAAT, Libertaire

STEIN et CABALLERO-ROCA, Parti Vert-Arc-en-ciel

TRUMP et VANCE, républicains

« C’est absolument notre responsabilité de vivre dans une démocratie. Je veux dire, c’est un droit et un privilège », a déclaré Deb Wehrle, de Waltham.

Le secrétaire du Commonwealth, William Galvin, a déclaré que cette élection était particulièrement importante avec un choix présidentiel, un siège au Sénat et cinq questions de vote.

« Tous les sondages indiquent que c’est une course serrée et que c’est un choix très important pour le pays », a déclaré Galvin.

Il a déclaré que près d’un million d’habitants du Massachusetts avaient voté jusqu’à présent.

Galvin suggère aux personnes qui ont encore leur vote par correspondance de les déposer dans une boîte de dépôt ou de les apporter au bureau du greffier de leur ville ou de leur municipalité.

En plus de choisir un président, les résidents du Massachusetts seront invités à voter pour les élections à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis. Ils feront également face cinq questions de vote:

Question 1 : Autorité de l’auditeur d’État chargée d’auditer le pouvoir législatif

Question 2 : Élimination du MCAS comme condition d’obtention du diplôme d’études secondaires

Question 3 : Syndicalisation des conducteurs de réseaux de transport

Question 4 : Légalisation et réglementation limitées de certaines substances psychédéliques naturelles

Question 5 : Salaire minimum pour les travailleurs à pourboire

« Le service postal lui-même nous a dit qu’il ne garantirait pas la livraison au-delà de sept jours », a-t-il déclaré. « En d’autres termes, une fois arrivés au 7ème jour, soit mardi, le service postal dit de ne pas l’envoyer par la poste. »

Galvin a déclaré que dans le Massachusetts, si vous postez votre bulletin de vote et qu’il porte le cachet de la poste avant le 5 novembre, il sera toujours comté même s’il n’est pas reçu avant le 8.

« Il y a plusieurs questions pertinentes sur lesquelles nous déciderons en tant que communauté et nous devons le faire », a déclaré Wehrle.

Vous envisagez de voter plus tôt cette saison électorale ? Voici tout ce que vous devez savoir :

Quand a lieu le vote anticipé dans le Massachusetts ?

Le vote anticipé dans le Massachusetts a commencé le samedi 19 octobre et se poursuivra jusqu’au vendredi 1er novembre.

Comment voter tôt dans le Massachusetts ?

Dans le Massachusetts, vous pouvez voter par anticipation à toutes les élections à l’échelle de l’État. Vous n’avez pas besoin d’excuse pour voter par anticipation.

Vous pouvez voter tôt en personne ou par correspondance. Pour plus d’informations sur le vote anticipé par correspondance, Cliquez ici.

Où puis-je voter tôt en personne ?

Vous pouvez voter par anticipation dans n’importe quel lieu de vote anticipé de votre communauté.

Les dates et lieux du vote anticipé diffèrent selon les villes et villages. Cliquez ici pour une liste complète des détails sur le calendrier de vote anticipé de votre communauté.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire sur les listes électorales, visitez le lien ici.

