Samedi à Glastonbury 2023 : Rick Astley, Raye et Richard Thompson

il y a 15 mois 08.23 HAE Raye est maintenant sur la scène de la Pyramide et a sorti un grand groupe live, dit Jenessa Williams, qui sont tous habillés « putainement intelligents » pour ce temps brutal. « Elle donne également des conseils de vie solides : » Ne sortez pas avec des rappeurs. « » Raye se produisant sur la scène Pyramid. Photographie: Jenessa Williams / The Guardian

Mis à jour à 08h25 HAE

il y a 27 min 08.11 HAE Commentaire de Rick Astley ! Elle Hunt Pyramide, 12h Rick Astley fait bonne figure samedi après-midi, bondissant sur la scène de la Pyramide dans un costume de salon rose saumon, intensément joyeux. De la musique d’intro mélodramatique et légèrement bizarre de Star Wars aux interpolations de coup de coude et de clin d’œil de son tube le plus connu (vous savez celui-là), il y a quelque chose d’un élément de l’émission spéciale télévisée de jour dans la performance d’Astley : optimiste, affable , Du plaisir pour toute la famille. « Mon chien me manque aussi ! » dit-il à un membre du public (vraisemblablement en réponse à un drapeau). Plus tard : « Assurez-vous que vous avez activé le facteur 50 ! » Rick Astley a l’air vif sur la scène Pyramid. Photographie : Dave Hogan/Hogan Media/Shutterstock Cela fonctionne pour la scène Pyramid à cette heure de la journée, comme un plaisir pour la foule peu exigeant avec lequel nous faciliter une autre journée de musique. Bien coiffé et pétillant, Astley est un artiste professionnel d’une époque révolue, mais la foule importante et la reconnaissance instantanée de l’ouvreur Together Forever montrent qu’il existe toujours un énorme appétit pour la musique amusante et agréable. Astley lui-même est extrêmement de bonne humeur à propos de sa réputation de merveille à quelques succès, gérant l’anticipation de la foule de Never Gonna Give You Up dès le départ (« Nous faisons celui-là à la fin ») et montrant sa gamme avec des couvertures de Harry Styles, AC/DC et un peu de Queen. Quand la chanson arrive enfin, c’est festif avec des hula-hoopers et des danseurs en justaucorps sur scène – tout le bien-être de terminer un cours de Zumba.

Mis à jour à 08h19 HAE

il y a 31 min 08.07 HAE Jeez, le pauvre Billy Nomates (AKA Tor Maries) a été tellement trollé pour sa performance sur la scène du parc hier (via un message sur les médias sociaux de BBC 6 Music) qu’elle a demandé à la BBC de supprimer les images de son set et envisage apparemment arrêter la musique live. Je sais que ce que je fais n’est pas pour tout le monde. Je sais que beaucoup de gens ne me notent pas. Mais le niveau d’abus personnel sur cette page publique est trop élevé. Il n’y aura plus de spectacles après cet été. Tu ne resterais pas dans un lieu de travail qui t’a fait ça. Pourquoi devrais-je. Son message a attiré le soutien de Billy Bragg, qui a tweeté: «Solidarité de tout le monde à Left Field avec Billy No Mates qui a été si maltraité en ligne après que son set @Glastonbury a été publié sur @ BBC6Music qu’elle leur a demandé de prendre [the] clip vers le bas. Elle a joué un set pour nous l’année dernière et a été brillante. Vous aurez toujours [a] placer ici Tor. Geoff Barrow de Portishead and Beak> a également posté en solidarité avec elle. C’est ce que certaines femmes artistes

Je dois supporter de #6musique Papas en ligne Baise-les #billyNoMates Est l’un des auteurs-compositeurs et interprètes les plus talentueux avec qui j’ai jamais travaillé et que j’ai eu le plaisir de connaître. https://t.co/P7JqF2oCHV — 🏴‍☠️ Geoff Barrow 🏴‍☠️ (@jetfury) 23 juin 2023 Quelle triste situation. Billy Nomates est génial – lisez notre interview avec elle ici – tout comme son deuxième album, Cacti.

Mis à jour à 08.09 HAE

il y a 40 m 07h58 HAE En attendant la critique d’Elle, voici Rick Astley qui passe un très bon moment sur la scène Pyramid (et rivalise avec Cate Blanchett pour la couture). Rick Astley se produisant sur la scène Pyramide. Photographie : Jim Dyson/Redferns

Mis à jour à 08.03 HAE

il y a 50 m 07h48 HAE Ben est en train de repérer les gens stylés de Glasto : « J’ai demandé à ces gens pourquoi ils étaient tous en bleu et ils m’ont regardé comme si j’étais un idiot. ‘Juste parce que!’” Brunchers bleus à Glastonbury. Photographie : Ben Beaumont-Thomas/The Guardian

Mis à jour à 07h53 HAE

il y a 1h 07h42 HAE Le Dernier Dîner revu ! Ben Beaumont-Thomas Woodsies, 11h30 Depuis des temps immémoriaux, les journalistes de la musique ont massivement surmédiatisé les groupes à un degré qui n’est pas vraiment juste pour eux, laissant un gouffre inévitable entre le battage médiatique et la réalité, décevant le public et créant un contrecoup, sur lequel nous, les journalistes, pouvons ensuite écrire. C’est le cercle de la vie ! Ajoutez à cela la suspicion du public à l’égard de quiconque semble avoir été oint par l’industrie de cette manière et il y a eu pas mal de murmures sombres sur les «usines de l’industrie» ces derniers temps – aucun plus fort que ceux sur le dernier dîner, un quintette signé pour label majeur Island Records avant de sortir de la musique. Le sexisme a sûrement amplifié les grognements, de la part d’hommes soupçonnant qu’un groupe de jeunes femmes à l’image cohérente aurait pu se constituer. Sur Internet de mauvaise foi, la musique peut sembler immatérielle – et les plaisanteries sur scène ici suggèrent que le groupe ne battra pas les allégations de posho. Mais comment sont-ils réellement ? Ils s’inscrivent dans une lignée d’alt-pop fièrement théâtrale aux côtés de Patrick Wolf, HMLTD ou Anna Calvi (et bien que musicalement ils ne ressemblent en rien à Porridge Radio, ils partagent les voix déclamatoires massives de ce groupe). Certaines de ces chansons sont un peu épisodiques, passant d’une section intermédiaire à une autre avec une fioriture audacieuse pour masquer le manque de finesse ou d’arc. Mais la foule frappe l’air de Sinner bien qu’elle ne l’ait jamais entendue auparavant, et même si Godzilla n’est pas à mon goût personnel – une sorte de blues rock à grande production qui rappelle la fin la plus riche de Britpop – le groupe vend vraiment il. Esthétique néo-victorienne… le dernier dîner sur la scène des Woodsies. Photographie : Ben Beaumont-Thomas/The Guardian Leur esthétique néo-Victoriana se démarque, et même si certains peuvent trouver le répertoire de la chanteuse principale Abigail Morris de virevoltes et de rôdages conscients de Kate Bush un peu irritant, il y en a beaucoup d’autres qui y trouveront l’essence même du panache pop. Elle peut aussi vraiment chanter, complétant magnifiquement Mirror avec un gazouillis immaculé autour de ses notes aiguës. La tente est à peu près pleine et tout le monde semble connaître le premier single insistant Nothing Matters – il y a clairement assez ici, dans le songcraft et le rapport, pour noyer les guerriers du clavier.

Mis à jour à 08h13 HAE

il y a 1h 07h40 HAE Max Richter commenté ! Gwilym Mumford Parc, 11h15 Le parc est clairement l’endroit idéal pour les observateurs de célébrités cette année. Après le tour de star de Cate Blanchett à Sparks hier soir, voici Tilda Swinton, habillée convenablement dans un costume bleu poudre, fournissant la narration de la suite 2004 de Max Richter, The Blue Notebooks. Richter, soutenu ici par un quatuor à cordes accompli, introduit la performance en notant qu’elle a été écrite à l’origine comme « une sorte de protestation contre la guerre en Irak » mais – à l’exception du tumultueux The Trees, ces compositions sombres et majestueuses dégagent une humeur de résignation plutôt que de fureur. Il s’ouvre avec Sur la nature de la lumière du jour, surtout connu pour la bande originale d’une tonne de films dont l’arrivée de science-fiction de Denis Villeneuve. C’est une magnifique construction lente d’une composition qui suscite un sanglot silencieux de la part de plusieurs festivaliers probablement pires pour l’usure près de chez moi. Max Richter se produisant sur la scène du parc. Photographie : James Veysey/Shutterstock Le reste de l’ensemble se poursuit de la même manière envoûtante, avec les segments de mots parlés fragmentaires et diaristiques de Swinton encadrant les tourbillons ambiants de cordes tandis que Richter oscille fiévreusement entre le piano à queue, le clavier et l’ordinateur portable. C’est une expérience incongrue, regarder et écouter quelque chose de si raréfié alors qu’au loin un homme portant un chapeau Crocodile Dundee essaie vaillamment de transporter quatre pintes de cidre à la fois. Mais il y a un sens de la cérémonie et de la grandeur ici qui laisse un public varié de tous âges – parents, retraités, caners – complètement ravi. Un début de samedi sensationnel.

Mis à jour à 07h45 HAE

il y a 1h 07h39 HAE C’est bien : hier, une nouvelle œuvre vidéo de David Hockney a été dévoilée sur la scène de la pyramide, I Lived in Bohemia Bohemia Is a Tolerant Place promeut des idéaux de convivialité, intègre l’IA et est basée sur la peinture de Hockney de 2014, The Dancers V. I Lived In Bohemia Bohemia Is a Tolerant Place de David Hockney est dévoilé sur la scène Pyramid, le 23 juin 2023. Photographie : Andrew Allcock/Glastonbury

Mis à jour à 07h40 HAE

il y a 1h 07.24 HAE La matinée a déjà été mouvementée sur la scène du parc – non seulement Max Richter a fait sortir Tilda Swinton (pour ne pas être surpassé par Sparks ayant Cate Blanchett), mais leur performance a été interrompue par un streaker qui a dû être emmené. Rétro ! Tilda Swinton en concert avec Max Richter. Photographie : Leon Neal/Getty Images Le manifestant nu. Photographie : Leon Neal/Getty Images



il y a 1h 07h20 HAE Au cas où vous l’auriez manqué, voici la critique trois étoiles d’Alexis Petridis sur la tête d’affiche de la scène Pyramid d’Arctic Monkeys hier soir. L’impression d’un groupe marchant sur son propre air – indifférent à fournir le moment légendaire de Glastonbury, lorsque la musique et l’environnement fusionnent en quelque chose de magique – est difficile à manquer, et c’est à la fois admirable et décevant : une étrange façon de ressentir une tête d’affiche qui se déroule à le festival le plus célèbre du monde. Revue des Arctic Monkeys à Glastonbury – briser les règles du rock à leur propre rythme étrange En savoir plus