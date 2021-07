Samcro a remis le poids le plus élevé à Galway Plate avec Tiger Roll également entré | Nouvelles de course

Samcro s’est vu attribuer le poids le plus élevé dans le Tote Galway Plate – avec le double héros Grand National et « l’entrée spéculative » Tiger Roll 3lb plus bas.

Les deux chevaux sont actuellement sous la garde de Denise Foster, ayant été entraînés à des victoires majeures par Gordon Elliott.

Samcro est double vainqueur du Festival de Cheltenham – tandis que Tiger Roll a enregistré ses Grands Nationaux consécutifs en 2018 et 2019, et a également remporté cinq victoires au Festival.

Le point culminant du festival de Galway de cette année le 28 juillet est depuis longtemps l’objectif de Samcro, mais il n’a pas encore été décidé si Tiger Roll le rejoindrait.

Le joueur de 11 ans a lancé la parfaite riposte à ceux qui disaient qu’il aurait dû prendre sa retraite, après une course apathique sur des haies, lorsqu’il a remporté le Cross Country Chase à Cheltenham en mars pour la troisième fois.

Cependant, plutôt que de le lancer dans le Grand National à la recherche d’une troisième victoire pour imiter le Red Rum, les relations ont décidé qu’il avait trop de poids et l’ont plutôt envoyé au Grade One Bowl d’Aintree – dans lequel il a terminé loin quatrième.

« C’était le plan tout l’été de courir Samcro – nous avons supposé qu’il aurait le poids le plus élevé », a déclaré Eddie O’Leary, directeur des courses de Gigginstown House Stud qui possède les deux chevaux, ainsi qu’un autre Battleoverdoyen possible de Galway.

« C’est le plan avec Samcro et s’il va bien, il s’enfuira. Ce n’était qu’une entrée spéculative pour Tiger Roll.

« C’était super de voir Samcro gagner à Killarney. Il a ensuite été battu à Listowel, mais il n’avait pas été entraîné pour cette course.

« Nous ne l’avons fait courir là-bas que parce qu’il avait l’air bien, mais il n’avait pas été formé pour cela. Nous n’aurions probablement pas dû le faire courir – nous avons été tentés de le faire courir.

« J’espère que tout va bien, car c’est le plan depuis le début.

« Battleoverdoyen est aussi un cheval de classe, mais tout dépend de son vent ces jours-ci. »

Willie Mullins a des goûts comme Easy Game (11e 9 livres), Brahma Bull (11e 6 livres) et Royal Rendezvous (11e 5 livres) vers le haut des poids dans la plaque – tandis que son neveu Emmet pourrait exécuter The Shunter (11e 4 livres).

Dans le Guinness Galway Hurdle, deux jours plus tard, le Petit Mouchoir de Foster et le Saldier de Willie Mullins sont ensemble les meilleurs poids au 11e 10lb.

Le seul prétendant de Norman Lee est le suivant avec le 11e 5lb – tandis qu’un rare possible formé au Royaume-Uni, Neil Mulholland’s Milkwood, vainqueur du Scottish Champion Hurdle, a actuellement le 11e 2lb à porter.

Le vainqueur de Cheltenham et Aintree, Belfast Banter (10e 13lb), le vainqueur du Triumph Hurdle 2020 Burning Victory (10e 12lb) et le héros Swinton Hurdle d’Olly Murphy, Copperless (10e 9lb) sont d’autres à considérer.