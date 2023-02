Sambit Patra s’empare de Rahul Gandhi avec la vidéo de Rohit Sharma

Le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a récemment critiqué Rahul Gandhi sur Instagram. Il a posté une bobine du joueur de cricket Rohit Sharma sur le terrain, indiquant comment Gandhi se comporte lorsque le Premier ministre Narendra Modi torréfie l’opposition au parlement. Il a posté la bobine avec quelques emojis rieurs dans la section des légendes. Il a également utilisé certains hashtags comme “#rahulgandhi, #parliament, #pmmodiji, #pmmodi, #bordergavaskartrophy, #india, #indiavsaustralia, #rohitsharma”.

Dans le texte au-dessus de la vidéo, il a écrit : « Abbe mujhe kya dikha raha hai, udhar dikha na. » Dans la vidéo, on peut voir Rohit Sharma demander au caméraman de se concentrer sur l’autre côté plutôt que de montrer son visage au public. Regardez par vous-même :

La vidéo, depuis mise en ligne, est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 10 000 likes. Alors que peu de gens laissent des emojis rieurs dans la section des commentaires, d’autres demandent au politicien de ne pas comparer Rohit Sharma à Rahul Gandhi.

Pendant ce temps, plus tôt, Patra a fait les gros titres en marmonnant “Kokilaben rap”. C’est à ce moment qu’Internet a fait une pause et a écouté avec amusement. Le mot “Kokilaben” est devenu viral sur les réseaux sociaux quelques années après la fin de la populaire série hindi ‘Saath Nibhana Saathiya’ sur Star Plus.

Cela s’est produit après qu’un producteur de musique appelé Yashraj Mukhate, un chanteur-producteur d’Aurangabad a récemment converti une petite scène de l’émission mettant en vedette Kokilaben et l’a convertie en un clip vidéo hilarant. Dans une tournure intéressante à une conversation entre Kokilaben Modi, sa belle-fille Gopi Bahu et sa belle-sœur Rashi. Alors qu’Internet * sait * que le coupable était bien Rashi, Patra du BJP, apparaissant dans un débat sur la chaîne d’information Aaj Tak, a comparé le personnage fictif et son “acte” à Rahul Gandhi du Congrès.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici