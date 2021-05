Sambhavna Seth publie un message déchirant sur la disparition de son père

Le 8 mai 2021 (samedi), Sambhavna Seth a perdu son père à cause du COVID-19. L’ancien ‘Bigg Boss 2Le mari de la candidate, Avinash Dwivedi, s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé la nouvelle avec ses abonnés. Il a écrit: « Aujourd’hui à 17 h 37, Sambhavna a perdu son père à cause du COVID-19 suivi d’un arrêt cardiaque. Veuillez le garder dans vos prières. » Lundi, le ‘36 ChineL’acteur a partagé une photo avec son défunt père et a écrit un message déchirant.

L’acteur a posté une photo de son mariage et a écrit: « Mon père aurait pu être sauvé. Ce n’est pas seulement le COVID-19 qui l’a tué. »

Plusieurs célébrités de Rakhi Sawant, Kashmera Shah à Vikas Gupta et Nisha Rawal, ont présenté leurs condoléances à Sambhavna.

Le 30 avril 2021, Sambhavna a demandé l’aide de personnes pour le traitement de son père via sa page Twitter. Elle a tweeté: « Quelqu’un peut-il aider à obtenir un lit à l’hôpital Jaipur Golden, Pitampura, Delhi, le plus proche de ma maison. Mon père est COVID-19 positif et il a besoin d’un lit de toute urgence. Il attend à l’extérieur de l’hôpital avec mon frère. «

À propos du traitement de son père et des difficultés auxquelles elle a dû faire face, Seth avait déclaré au quotidien: «C’était une période difficile pour moi et ma famille. Mon père est vieux et a de multiples problèmes de santé, ma mère a des antécédents d’AVC, alors quand J’ai appris qu’ils avaient des symptômes du COVID-19, j’ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. Test COVID-19 karwane ke liye slots nahi mil rahe thay (nous n’avons pas pu trouver de slots pour faire le test COVID-19). Les premiers jours ont été éprouvants pour nous tous. «