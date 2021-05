Sambhavna Seth envoie un avis légal à l’hôpital où son père décédé a été admis

Sambhavna Seth, qui a perdu son père SK Seth le 8 mai, en raison de complications du COVID-19, a envoyé un avis juridique à l’hôpital Jaipur Golden de Delhi où son père a été admis. Elle a accusé l’hôpital de négligence médicale, de manque de soins et d’attention appropriés et de comportement non réactif après le décès de son père en raison d’un arrêt cardiaque.

Le père de Sambhavna a été admis à l’hôpital le 30 avril, quatre jours après avoir été testé positif au COVID-19. Le personnel a effectué quelques tests sanguins et avait assuré à la famille qu’il irait bien.

Elle a déclaré au Times of India: «Le jour suivant, lorsque mon frère a rendu visite à mon père, il a été choqué de voir que ses mains étaient liées. Il a immédiatement détaché mon père et s’est renseigné à ce sujet. On lui a dit que c’était pour le dissuader d’enlever Le 7 mai, mon frère paniqué m’a appelé pour me dire que notre père avait été mis sous oxygène alors que sa saturation était entre 90 et 95. D’une manière ou d’une autre, j’ai senti que quelque chose n’allait pas et j’ai pris l’avion pour Delhi le très le prochain jour. »

L’hôpital a affirmé qu’ils lui avaient attaché les mains et les jambes pour l’empêcher de retirer l’alimentation en oxygène.

Seth a ajouté: « Personne ne s’occupait de mon père et j’ai été choqué de voir le manque d’installations médicales. J’ai tourné une vidéo pour mettre en évidence le problème, mais le personnel s’est disputé avec moi et m’a demandé de le supprimer. Vu son état, J’ai couru de pilier en poste pour rencontrer le médecin-chef de l’hôpital, mais toutes les tentatives se sont avérées vaines. Finalement, l’un des médecins m’a informé de l’état de santé de mon père. Il m’a dit que son état s’était amélioré et qu’il affectait un accompagnateur à prenez soin de lui. Mais quelques instants plus tard, il m’a dit que mon père avait subi un arrêt cardiaque. «

Sambhavna a dit qu’elle avait un immense respect pour la fraternité médicale mais qu’elle avait malheureusement une expérience différente.