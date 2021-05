Sambhavna Seth envoie un avis juridique à l’hôpital de Delhi où son père SK Seth est décédé | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Sambhavna Seth, qui a perdu son père SK Seth le 8 mai, en raison de complications liées au COVID 19, a maintenant envoyé un avis juridique à l’hôpital de Delhi. Le père de Sambhavna a été admis au Jaipur Golden Hospital après avoir été testé positif au COVID.

Maintenant dans le développement récent, Sambhavna a accusé l’hôpital de manque de services et de négligence médicale.

Tout en parlant exclusivement à Etimes, Sambhavna a partagé: « J’ai envoyé un avis à l’hôpital pour manque de services, négligence médicale, manque de soins et d’attention appropriés et comportement non réactif. »

Pour en savoir plus sur l’incident, «Mon père a été admis à l’hôpital le 30 avril, quatre jours après avoir été testé positif pour COVID-19. Le personnel médical a effectué quelques analyses de sang et nous a assuré qu’il se rétablirait en quelques jours. Nous avons poussé un soupir de soulagement parce que nous pensions qu’il était entre de bonnes mains. Le lendemain, lorsque mon frère a rendu visite à mon père, il a été choqué de voir qu’il avait les mains liées. Il a immédiatement délié mon père et s’est renseigné à ce sujet. On lui a dit que c’était pour le dissuader de retirer l’approvisionnement en solution saline. Le 7 mai, mon frère paniqué m’a appelé pour me dire que notre père avait été mis sous oxygène alors que sa saturation se situait entre 90 et 95. J’ai senti que quelque chose n’allait pas et j’ai pris l’avion pour Delhi le lendemain.

Poursuivant plus loin, elle a dit : « Je suis allée à l’hôpital et j’ai été consternée de voir que les mains et les jambes de mon père étaient attachées au lit. On m’a dit que cela avait été fait pour l’empêcher de retirer l’alimentation en oxygène. Il n’y avait personne pour s’occuper de mon père et j’ai été choqué de voir le manque d’installations médicales. J’ai tourné une vidéo pour mettre en évidence le problème, mais le personnel s’est disputé avec moi et m’a chahuté pour le supprimer. Voyant son état, j’ai couru de pilier en poteau pour rencontrer le médecin-chef de l’hôpital, mais toutes les tentatives se sont avérées vaines. Finalement, l’un des médecins m’a informé de la santé de mon père. Il m’a dit que son état s’était amélioré et qu’il désignait un accompagnateur pour s’occuper de lui. Mais quelques instants plus tard, il m’a dit que mon père avait subi un arrêt cardiaque. Je voulais le voir, mais il m’a arrêté et m’a dit qu’ils essayaient de le ranimer. Après cela, on m’a dit qu’il était mort d’une grave attaque. Je suppose qu’ils savaient déjà qu’il était parti.

L’actrice s’est maintenant engagée à aider chaque personne qui traverse la même douleur et a remercié tout le monde pour leur soutien à son égard.

