Sambhavna Seth accuse les autorités hospitalières de la disparition de son père et engage une action en justice

Ancienne candidate de ‘Bigg Boss 2’, Sambhavna Seth a perdu son père, SK Seth, à cause du COVID-19 plus tôt ce mois-ci. Quelques jours plus tard, l’actrice a posté une photo de son mariage et a écrit: « Mon père aurait pu être sauvé. Ce n’est pas seulement le COVID-19 qui l’a tué. »

Le 22 mai, Sambhavna est allée sur son Instagram pour publier une vidéo de l’hôpital de Delhi où son père a été admis pour un traitement COVID-19. Dans la vidéo, on peut voir l’actrice accusant l’hôpital d’avoir « assassiné médicalement son père ».

La vidéo montre une Sambhavna enragée demandant continuellement le nom de l’infirmière qui a dit que le niveau d’oxygène de son père à 55 ans était normal. Selon Sambhavna, l’infirmière s’est également mal comportée avec elle et a demandé à réserver un garçon de salle pour son père car elle avait d’autres patients à assister. Selon son message, dans les deux heures suivant l’enregistrement de cette vidéo, son père était décédé. L’actrice va maintenant intenter une action en justice contre l’hôpital.

Partageant la vidéo, Sambhavna a écrit dans son message: «Ils ont tué mon père. Comme on dit, le monde ne peut pas être simplement noir ou blanc. De même, chaque médecin ne peut pas être équivalent à Dieu. Il y a aussi peu de maux qui tuent nos proches en blouse blanche. Moins de 2 heures après l’enregistrement de cette vidéo, mon père est décédé ou je devrais plutôt dire qu’il a été médicalement assassiné. La perte de mon père était la plus grande peur de ma vie à laquelle j’ai été confrontée. Maintenant, je vais lutter sans crainte pour la vérité telle que mon père l’a enseigné toute sa vie. Je peux vaincre ou non ces gros requins dans ce combat, mais je vais certainement les sortir de cette eau divine et leur montrer de vrais visages. J’attendais juste de terminer tous les rituels pour mon père. Maintenant, j’ai besoin de votre soutien dans ce combat parce que je sais que tous ceux d’entre vous qui ont été dans les hôpitaux en ces temps difficiles ont fait face à la même négligence médicale mais n’ont pas pu se battre pour cela pour diverses raisons, mais maintenant nous pouvons tous nous battre ensemble en partageant cette vidéo avec hashtags # justice4sambhavna #medicalmurder. «

«Mes avocats Adv @ rohitarora1914 et @ adv.koshima Senior Associates @lexlaureate, un cabinet d’avocats renommé de Delhi, sont en train de lancer la bataille juridique en envoyant au Jaipur Golden Hospital un avis juridique @ jayant.priya», a conclu Sambhavna dans son message .

Le père de Sambhavna est décédé le 8 mai et son mari Avinash Dwivedi s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé la nouvelle avec ses abonnés. Il a écrit: « Aujourd’hui à 17 h 37, Sambhavna a perdu son père à cause du COVID-19 suivi d’un arrêt cardiaque. Veuillez le garder dans vos prières. »

Plusieurs célébrités de Rakhi Sawant, Kashmera Shah à Vikas Gupta et Nisha Rawal, ont présenté leurs condoléances à Sambhavna.