Sambhavna Seth accuse le personnel médical de négligence, dit « cet hôpital a tué mon père » – VIDEO | Actualités Buzz

New Delhi: L’actrice Sambhavna Seth, qui a perdu son père SK Seth le 8 mai, en raison de complications du COVID 19, est maintenant prête à engager une bataille juridique contre l’hôpital.

Sambhavna, qui travaillait principalement dans les films et les émissions de télévision de Bhojpuri, a récemment publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, alléguant une « négligence » de la part du personnel médical.

Sambhavna Seth, qui est maintenant un célèbre Vlogger, a partagé la vidéo qui a été tournée depuis l’intérieur de l’hôpital. L’actrice peut être vue en train d’alléguer dans la vidéo que l’attitude nonchalante du personnel médical a conduit au mauvais état de santé de son père, dont la saturation à ce moment-là était tombée à 55.

(Clause de non-responsabilité: cette vidéo a été tournée à l’intérieur de l’hôpital et peut vous déranger)

L’actrice a finalement rompu le silence sur la mort de son père et a reproché aux autorités du Jaipur Golden Hospital de New Delhi de ne pas avoir traité son père de manière légitime.

Sambhavna a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé la vidéo où son père a été vu à bout de souffle.

Elle a écrit, «Ils ont tué mon père.

Comme on dit, le monde ne peut pas être simplement noir ou blanc. De même, chaque médecin ne peut pas être équivalent à Dieu. Il y a aussi peu de maux qui tuent nos proches en blouse blanche.

Moins de 2 heures après l’enregistrement de cette vidéo, mon père est décédé ou je devrais plutôt dire qu’il a été médicalement assassiné. La perte de mon père était la plus grande peur de ma vie à laquelle j’ai été confrontée. Maintenant, je vais lutter sans crainte pour la vérité telle que mon père l’a enseigné toute sa vie. Je peux vaincre ou non ces gros requins dans ce combat, mais je vais certainement les sortir de cette eau divine et leur montrer de vrais visages. J’attendais juste de terminer tous les rituels pour mon père. Maintenant, j’ai besoin de votre soutien dans ce combat parce que je sais que tous ceux d’entre vous qui ont été à l’hôpital en ces temps difficiles ont fait face à une négligence médicale similaire, mais n’ont pas pu se battre pour cela pour diverses raisons, mais maintenant nous pouvons tous nous battre ensemble en partageant cette vidéo avec hashtags # justice4sambhavna #medicalmurder

Mes avocats Adv @ rohitarora1914 et @ adv.koshima Senior Associates @lexlaureate, un cabinet d’avocats renommé de Delhi, sont en train de lancer la bataille juridique en envoyant au Jaipur Golden Hospital un avis juridique @ jayant.priya .. »

Elle a également accusé les autorités de ne pas avoir pris soin de lui et a également poursuivi en disant qu’elles étaient en train de « tuer médicalement » son père qui avait été admis pour un traitement COVID.

Dans la vidéo, on l’a vue demander le nom de l’infirmière qui lui parlait de manière inappropriée et a également déclaré que le niveau d’oxygène de son père était normal, bien qu’il soit descendu à 55. Elle a également montré un aperçu de son père qui était inconscient et avait de graves problèmes respiratoires.

Sambhavna a également déclaré dans la vidéo qu’elle prévoyait également de transférer son père dans un autre hôpital car elle n’était pas satisfaite de leur traitement, mais son père a expiré dans les deux heures.

Après que Sambhavna ait téléchargé la vidéo sur YouTube, les fans ont apporté un immense soutien à l’actrice.