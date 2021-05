Sambhavna Seth à la mort de son père: Ce n’est pas seulement le COVID qui l’a tué | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice et ancienne candidate de « Bigg Boss » Sambhavna Seth, qui a perdu son père à cause des complications du COVID-19, dit qu’il aurait pu être sauvé et que ce n’est pas seulement le virus mortel qui lui a coûté la vie.

« Mon père aurait pu être sauvé. Ce n’est pas seulement COVID qui l’a tué », a écrit Sambhavna, avec une photo Instagram la montrant avec son père. L’image, a-t-elle partagé, a été prise lors de son mariage avec l’acteur Avinash Dwivedi.

La déclaration ferme de Sambhavna faisait probablement allusion au manque de fournitures médicales, de lits de soins intensifs et d’oxygène et condamnait de manière cryptée la négligence d’une partie des autorités.

Elle a perdu son père le 9 mai à la suite d’un arrêt cardiaque.