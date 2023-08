Samba de Amigo : Party-To-Go apporte du rythme à Apple Arcade

Apple Arcade a ajouté le jeu de rythme Samba de Amigo : faire la fête à emporter à sa ludothèque mardi, le même jour où Samba de Amigo : Party Central débarquait sur Nintendo Switch. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à Samba de Amigo : Party-To-Go sans frais supplémentaires et sans publicité ni achats intégrés.

Ce jeu a été développé par Sega, la même société qui a développé le Samba de Amigo original en 1999 et a amené Sonic the Hedgehog au monde.

Si vous n’êtes pas familier avec Samba de Amigo, vous incarnez le personnage principal Amigo qui secoue ses maracas au rythme de diverses chansons. En plus du mode rythme standard disponible dans le jeu original, Party-To-Go propose un mode histoire dans lequel vous rejoignez Amigo dans une quête pour, selon le description du jeu« Renvoyez la musique perdue au monde! »

La liste des morceaux de Party-To-Go comprend des chansons d’artistes comme Pitbull et Ariana Grande, ainsi que des morceaux exclusifs Apple Arcade de Lady Gaga, PSY – vous vous souvenez de Gangnam Style ? — et Fitz et les crises de colère.

Même si j’ai joué au jeu sur mon iPhone 14 Pro et que je n’ai pas eu de problème avec les commandes, je ne pense pas que je pourrais jouer à ce jeu sur un iPhone ou un iPad plus grand sans manette.

Dans ce titre, vous devez appuyer sur des boutons situés autour de votre écran et effectuer des actions au rythme. J’ai simplement appuyé sur ces boutons et glissé sur mon écran, mais j’ai eu du mal à atteindre confortablement ces mêmes boutons ou à effectuer les actions en douceur sur un appareil plus grand sans contrôleur séparé. Ou peut-être que j’ai juste de petites mains et que tout le monde porte des gants de taille XXL.

Vous pouvez jouer à ce jeu, et à bien d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois, ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois lors de votre première inscription, ou bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à chaque fois que vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.