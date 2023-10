Samarpan Lama remporte une émission de téléréalité sur la danse et remporte un prix en espèces de Rs 15 lakh

L’épisode final de la saison 3 du meilleur danseur indien a été honoré par Govinda, Tiger Shroff et Kriti Sanon, qui ont apporté leur soutien indéfectible aux cinq finalistes : Shivanshu Soni, Vipul Kandpal, Aniket Chauhan, Anjali Mamgai et le gagnant, Samarpan Lama.

Samarpan Lama de Pune a remporté samedi soir le trophée tant convoité de la saison 3 de l’émission de téléréalité « Le meilleur danseur de l’Inde » et a remporté le prix en argent de Rs 15 lakh. Son chorégraphe Bhawna Khanduja a reçu un chèque de Rs 5 lakh. Le jeune homme de Pune a interprété la chanson Bas Ek Pal et un mash-up lors de la grande finale.

Après avoir présenté aux téléspectateurs certains des meilleurs danseurs indiens qui ont laissé tous émerveillés par leurs performances à couper le souffle, l’émission de télé-réalité a vu le candidat Samarpan triompher après une intense bataille des 5 finalistes de la « Finale n°1 ». L’épisode a été honoré par Govinda, Tiger Shroff et Kriti Sanon. Ils ont rejoint l’animateur Jay Bhanushali et les juges Sonali Bendre et Geeta Kapur pour apporter leur soutien indéfectible aux cinq finalistes : Shivanshu Soni, Vipul Kandpal, Aniket Chauhan, Anjali Mamgai et le gagnant, Samarpan Lama. Samarpan a battu Anjali pour remporter le titre tant convoité.

Enthousiasmé d’avoir remporté l’émission, Samarpan a déclaré : « Cela semble surréaliste. J’ai toujours regardé des émissions de téléréalité et j’aurais aimé faire partie d’une de ces émissions un jour. Mais ce que je n’aurais jamais imaginé, c’était de gagner ma première émission de téléréalité dansante ; c’est vraiment un » Un rêve devenu réalité pour moi. Quand j’ai été sélectionné dans le Behtareen 13, ce moment, pour moi, a été un moment gagnant. Je n’aurais jamais pensé que j’irais aussi loin dans la série. «

Il a ajouté : « Au cours de cette compétition, j’ai goûté à la fois au succès et à l’échec. L’échec est également important, car il apprend beaucoup et m’a aidé à donner le meilleur de moi-même et à pousser plus fort. Aujourd’hui, grâce à lui, je suis devenu un meilleur danseur. » Samarpan a déclaré que les mots ne peuvent décrire ce que la saison 3 du meilleur danseur indien signifie pour lui. « Cela me tiendra toujours à cœur », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je voudrais remercier ‘Mon peuple’ d’avoir cru en moi et de m’avoir soutenu. Ma victoire est aussi leur victoire. »

Le parcours de Samarpan dans la série a été un tour de montagnes russes. Lors de l’audition, il s’est imposé comme le deuxième candidat à atteindre le Behtareen 13, la première des nombreuses étapes vers la réalisation de son rêve. Pour sa gentillesse, ses mouvements gracieux et la magie qu’il a déployée avec la danse contemporaine, il a reçu l’admiration des trois juges et des célébrités qui ont honoré le spectacle.

Il a été à juste titre surnommé « Cutie Ministre » par Sonali Bendre. Geeta Kapur a appliqué sa signature « Kaala Teeka » sur ses pieds en signe de son admiration pour ses mouvements. Elle a dit avoir vu en lui un aperçu de son collègue juge Terence Lewis, qui, à son tour, l’a qualifié de «roi du contemporain». Le chorégraphe Remo Dsouza, impressionné par le talent et le dévouement de Samarpan, lui a offert une paire de chaussures en signe de respect lorsqu’il est venu au spectacle en tant qu’invité spécial.





Un acte remarquable dont on se souviendra toujours de Samarpan a été sa performance réconfortante en tenue féminine sur la chanson Param Sundari, qui a été très appréciée par l’invitée Raveena Tandon, qui l’a surnommé « Miss Diva ». Ce fut un moment émouvant lorsque Samarpan a retrouvé son père sur scène après de nombreuses années, lui faisant monter des larmes de joie au visage.

En réponse à sa victoire, Sonali a déclaré : « Je suis très heureuse pour mon « mignon ministre » de cette grande victoire. Même s’il n’est pas un danseur de formation, il n’a jamais manqué de nous impressionner, car son amour et sa passion pour la danse étaient évidents dans chaque acte. » Geeta a ajouté : « La façon dont Samarpan a illustré la danse contemporaine sur cette scène était incroyable ; et je peux dire avec fierté qu’il sera l’avenir de la danse contemporaine. Il l’a vraiment mérité et je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. »

