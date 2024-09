Samara Weaving est « à fond » pour une éventuelle suite de « Ready or Not »

La lune de miel n’est pas tout à fait terminée pour Samara Weaving puisqu’elle envisage de reprendre son rôle d’horreur qui l’a fait connaître.

L’actrice a récemment déclaré qu’elle était « tout à fait partante » pour reprendre sa dernière fille de mariage, Grace Le Domas, pour une suite potentielle de son film de 2019 Prêt ou pasqui a également contribué au lancement du duo de réalisateurs de Radio Silence, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin (V/H/S, Crier, Cri VI, Abigail).

« Je suis à fond. Je pense que nous sommes tous à fond, je ne sais pas. Je pense que nous sommes tous à fond », a déclaré Weaving ComicBook.com« Je ne sais pas si nous avons déjà fait notre poignée de main avec du sang, mais c’est à peu près ça. Nous avons fait la poignée de main avec de la salive, mais nous ne nous sommes pas coupés les mains ni frottés notre sang. »

Dans Prêt ou pasWeaving joue le rôle de Grace, une jeune mariée que ses nouveaux beaux-parents excentriques obligent à participer à un jeu de cache-cache mortel pour accomplir une prophétie familiale surnaturelle. Grace doit rester en vie de minuit jusqu’à l’aube, période pendant laquelle elle commence à se défendre.

Écrit par Guy Busick et R. Christopher Murphy, le film met également en vedette Mark O’Brien, Adam Brody, Andie MacDowell et Henry Czerny. Tripp Vinson, James Vanderbilt, William Sherak et Bradley J. Fischer ont été les producteurs du film, tandis que Chad Villella, Tara Farney, Tracey Nyberg et Daniel Bekerman ont été les producteurs exécutifs.

Tissage de Samara en Prêt ou pas (2019). (Fox Searchlight Pictures/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett)

Weaving a depuis retrouvé Radio Silence pour un caméo dans le film de l’année dernière Cri VIqui comprenait également un hommage à Grace avec un acteur en arrière-plan dans son costume de mariée lors d’une scène d’Halloween.