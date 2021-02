Samara Weaving Cast dans le rôle de Holly Madison dans une nouvelle série centrée sur Playboy

Tissage Samara se dirige vers le manoir Playboy.

Le Prêt ou pas l’actrice est prête à représenter Holly Madison dans une prochaine série limitée sur la vie de feu Hugh Heffnerl ‘ancienne petite amie de E! série réalité Les filles d’à côté, Sony a confirmé à E! Nouvelles.

La série à venir est basée sur les mémoires de 2015 de Madison Down the Rabbit Hole: aventures curieuses et récits de mise en garde d’un ancien lapin Playboy avec Marieke Hardy adapter le conte décrit comme «au-delà de la façade polie de la marque Playboy». L’émission «dépeindra les histoires viscérales, souvent profondément dommageables, des femmes qui sont entrées après un rêve et se sont retrouvées manipulées, contrôlées et abusées par la machine».

Jusqu’à présent, le projet n’a pas encore trouvé de domicile sur un réseau ou un streamer.

Madison, qui a joué dans le spectacle burlesque de Las Vegas Peep Show après son passage avec Hefner, a pris Instagram pour partager sa réaction aux nouvelles. Elle a écrit dans la légende d’une photo de la THR morceau, « Je ne pourrais pas être plus ravi de ce casting. »