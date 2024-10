Samara Phelps, originaire d’Eugene, prend la tête du comté de Travel Lane dans le but de stimuler le tourisme local

Si la maison est là où se trouve le cœur, alors celle de Samara Phelps a toujours été dans le comté de Lane.

La nouvelle présidente et directrice générale du comté de Travel Lane, Phelps, reprend l’organisation où elle a fait ses débuts dans l’industrie du tourisme il y a plus de 17 ans.

Phelps est un Eugène, un ancien élève de l’Université de l’Oregon et diplômé du Chinook Institute for Civic Leadership et de l’Oregon Tourism Leadership Academy. En 2007, elle a rejoint l’équipe du comté de Travel Lane en tant que coordinatrice des services aux visiteurs. Elle a changé de rôle, devenant directrice des services aux visiteurs, puis directrice des relations avec les parties prenantes. En 2015, sa carrière l’a conduite à Clackamas County Tourism, où elle est devenue directrice exécutive de l’agence en 2019.

L’appel au service dans le comté de Lane l’a ramenée là où elle a grandi. Aujourd’hui, environ un mois après le début de son nouveau rôle, Phelps a pour objectif de faire d’Eugene, Cascades and Coast la destination de choix pour les voyageurs à la recherche de loisirs, d’événements sportifs et d’un accès aux vastes atouts du comté de Lane.

Phelps a déclaré que cela avait été un honneur de partager avec les visiteurs ses précieuses expériences de vie, telles que les randonnées au mont. Pisgah et le surf sur les dunes de sable de Florence. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé à quel point ses voyages réguliers sur la côte de l’Oregon étaient spéciaux jusqu’à ce qu’elle rencontre des voyageurs qui ont économisé de l’argent, ont fait le voyage et ont adoré cette nouvelle expérience.

« Étant originaire d’Eugene, c’était honnêtement l’un des plus beaux cadeaux qu’on m’ait jamais offert, car il y a des raisons pour lesquelles vous venez de quelque part. C’est l’eau dans laquelle vous nagez », a déclaré Phelps. « En tant que voyageur dans l’âme et quelqu’un qui croit au lieu, c’est autour de cela que j’ai vraiment construit ma mission personnelle : le pouvoir du lieu. »

Elle a déclaré que partager ce « pouvoir du lieu » avec les visiteurs nécessite des partenariats dévoués, délibérés et intentionnels avec les communautés de tout le pays. Phelps a déclaré que le personnel du comté de Travel Lane est de « grands conteurs », considérant la narration comme une « superpuissance » de l’organisation. Pour elle, le partenariat avec les communautés pour partager leurs histoires est au cœur du travail effectué par Travel Lane County dans la région.

« À bien des égards, les voyages, le tourisme et notre travail en matière de destinations font partie du développement économique. Souvent, lorsque nous parlons de notre place, c’est le tapis de bienvenue, c’est l’introduction de quelqu’un à la communauté et aux expériences », a déclaré Phelps. « Chacune de ces visites est également une contribution financière à la communauté, mais c’est aussi une contribution à la marque et une contribution aux identités de la communauté. »

Au cours des neuf années où Phelps a travaillé pour Clackamas County Tourism, elle s’est concentrée sur le développement de destinations, où les emplacements font l’objet d’une planification stratégique pour aider à attirer le tourisme dans cette zone spécifique.

Andy Vobora, vice-président des relations avec les parties prenantes du comté de Travel Lane, a déclaré que l’industrie avait connu des changements depuis la dernière fois que Phelps travaillait dans le comté de Lane. L’année dernière, le conseil d’administration de l’organisation a voté pour modifier la structure d’adhésion d’un modèle uniquement payant à un modèle offrant des opportunités d’adhésion gratuites de base aux propriétaires d’entreprise qui peuvent avoir du mal à payer leurs cotisations en plus de leurs autres obligations financières. En termes de développement de destinations, il a déclaré que l’agence était ravie d’apprendre de l’expérience et de l’expertise de Phelps.

« Le développement de destinations, c’est quelque chose que nous n’avons jamais eu ici », a déclaré Vobora. « L’autre consiste vraiment à être plus sophistiqué. Nous utilisons beaucoup plus de données pour déterminer comment nous dépensons notre budget marketing et comment nous travaillons pour différents publics, et c’est extrêmement puissant.

Ce que Phelps a dit est resté le même pendant son absence, ce sont les valeurs fondamentales du comté de Travel Lane dans la façon dont l’organisation sert la communauté.

« Les piliers de notre organisation en tant qu’organisation concernent l’accessibilité, la durabilité et l’inclusivité. C’est intéressant d’entendre cela parce que ces choses semblent très tendance en ce moment », a déclaré Phelps. « C’est une tendance en ce moment, mais nous n’aurions aucune chance d’exister en tant qu’organisation dans cette communauté si ces éléments n’avaient pas toujours guidé et filtré le travail que nous faisons. »

Alors que le comté de Travel Lane cherche des moyens de soutenir le tourisme hivernal, de contribuer à une économie locale forte et de servir la communauté au sein de laquelle il existe, Phelps a déclaré que son travail était centré sur le service public.

« Pour moi personnellement, cela vient d’une passion pour le lieu et pour le soin, l’intendance et le partage d’un lieu », a-t-elle déclaré. « C’est une si belle intersection de pouvoir vivre dans un lieu, donner à un lieu et partager un lieu. J’apprécie cela dans les voyages, avec la possibilité d’aller voir d’autres endroits et je pense que nous nous penchons tous de plus en plus sur le pouvoir de l’expérience. »

Cet article a été initialement publié sur Register-Guard : Samara Phelps, originaire d’Eugene, prend la tête du comté de Travel Lane