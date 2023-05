Samantha Womack d’EastEnders révèle un énorme tatouage sur la poitrine après une bataille contre le cancer du sein

La star d’EASTENDERS, Samantha Womack, a révélé qu’elle s’était fait tatouer un énorme nouveau tatouage sur la poitrine après sa bataille contre le cancer du sein.

L’actrice, qui est surtout connue pour jouer Ronnie Mitchell à Albert Square, s’est rendue sur Instagram pour montrer son art corporel.

Sam a montré son nouvel encrage sur Instagram[/caption] Rex

Samantha, 50 ans, a posé pour la photo en noir et blanc dans juste une chemise rayée ouverte alors qu’elle était allongée dans son lit pour le selfie.

L’actrice a fait la moue en levant les yeux vers la caméra – sans maquillage et en montrant son teint éclatant.

Elle a révélé le tatouage de la poitrine dans son décolleté, qui comprenait un motif de croix et de lune, ainsi que trois triangles à l’envers.

« Liverpool, tatouage terminé sur Bold Street », a déclaré Samantha à ses fans, avant de se rendre à sa performance à l’Eurovision.

Cela vient après que Samantha a révélé qu’elle avait survécu au cancer du sein après avoir subi une chimiothérapie et une tumorectomie.

Elle a expliqué à quel point la chimiothérapie est difficile à endurer, affirmant que cela l’avait affectée mentalement, plus tôt cette semaine.

« C’est assez terrifiant au début. Il est important de mentionner que lorsque cela est nécessaire, c’est toujours une drogue incroyablement puissante et puissante et fait un travail incroyable », a déclaré la star de la télévision au Metro.

«Mais lorsque vous oscillez entre les années, ce qui signifie à quel point le cancer est agressif, vous pouvez parfois vous asseoir, comme je l’ai fait, sur une ligne très fine quant à savoir si c’est nécessaire ou non.

« Et c’est un traitement si brutal à subir, parce que c’est du poison, et vous le comprenez au fur et à mesure qu’il pénètre dans vos veines, et vous le ressentez très fortement. »

Elle a poursuivi: « Après mon deuxième tour, je pouvais sentir cette panique que quelque chose n’allait pas du tout.

« Et c’est peut-être parce qu’à ce moment-là, mon cancer ne s’était pas suffisamment développé pour que je m’y fie. C’était une prévention pour moi. Alors, j’ai arrêté, parce que je sentais que mon corps commençait à faire des choses étranges.

« Et c’est vraiment important. Les informations dont je disposais pour prendre cette décision étaient vitales.

Elle a ajouté : « Je suis encore un peu fatiguée. Physiquement, je vais très bien, mais mon cerveau est un peu fatigué. Parfois, tant de réflexion fait mal.

Sam aide actuellement à faire campagne pour que davantage de femmes aient accès à un outil révolutionnaire de diagnostic du cancer du sein appelé Digistain, via le NHS.

L’outil indique aux oncologues si une chimiothérapie est nécessaire pour chaque patient dans l’heure qui suit le test.

Elle pense que cela pourrait épargner aux patients beaucoup de douleurs inutiles et également faire économiser de l’argent au NHS s’il était déployé.

Sam a subi sa tumorectomie l’année dernière pour enlever le cancer – mais a dit de façon choquante qu’elle ne pouvait pas sentir la masse.

Bien que son chirurgien lui ait conseillé de ne pas reprendre le travail bientôt, Samantha était bientôt de retour à neuf semaines de spectacle.

Elle a déclaré: « Je pense que ce sont mes gènes nordiques et vikings qui m’ont aidé à revenir assez rapidement après l’opération. »