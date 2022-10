Samantha Womack d’EastEnders partage une mise à jour déchirante sur le cancer alors qu’elle est soutenue par sa sœur à l’écran Rita Simons

L’ANCIENNE star d’Eastenders, Samantha Womack, a remercié ses fans pour leur soutien tout en partageant une mise à jour sur son traitement contre le cancer.

L’actrice de 49 ans a annoncé en août de cette année qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein dans le cadre de son hommage à Olivia Newton-John. La star de Grease avait succombé à la maladie après une bataille de 30 ans plus tôt ce mois-là à l’âge de 73 ans.

Samantha Womack a partagé une mise à jour sur son traitement contre le cancer[/caption]

L’actrice a partagé son diagnostic en août de cette année[/caption]

Dans une nouvelle vidéo partagée sur sa page Instagram, Samantha – célèbre pour avoir joué Ronnie Mitchell sur le feuilleton de la BBC – a déclaré qu’elle commençait la chimiothérapie demain après avoir subi une intervention chirurgicale pour enlever la masse.

Dans une vidéo, Samantha arborait des cheveux rose pâle alors qu’elle disait tranquillement à la caméra: “Je veux juste dire merci à tous ceux qui m’ont envoyé de l’amour après avoir partagé mon histoire sur la lutte contre le cancer du sein.

« Alors juste pour vous dire où j’en suis, j’ai subi mon opération – une tumorectomie et une ablation des ganglions lymphatiques – et je vais maintenant commencer ma première séance de chimiothérapie demain. Mais j’ai lu toutes vos histoires et vos messages. Ils m’ont époustouflé, sincèrement.

« Je voulais juste dire merci, je suis très touché par le fait que tout le monde a tendu la main et… oui, donc je vous tiendrai au courant. Mais oui, juste un énorme merci et je vous envoie beaucoup d’amour.

Son dernier message a vu un nouvel afflux de soutien alors qu’elle entre dans la prochaine étape du traitement, notamment de la part de ses ex-Eastenders co-stars, dirigées par Rita Simons qui a joué sa sœur à l’écran Roxy Mitchell.

“Je t’aime tellement mon soldat absolu”, a écrit Rita, avec d’autres visages familiers qui ont rapidement emboîté le pas.

Tamzin Outhwaite, qui a joué Mel Owen sur le feuilleton jusqu’en 2019, a écrit: “Oh chéri. Je vous envoie de l’amour, de la lumière et de l’énergie positive. Tu es si fort et je sais que tu surmonteras tous tes obstacles.

Kacey Ainsworth, qui a joué “Little” Mo Slater, a ajouté: “Je vous souhaite un immense amour pour [tomorrow] sur votre chimiothérapie. Je suis sûr qu’il y a de merveilleux conseils de ceux qui ont parcouru ce chemin. Tu es un bel être humain plein d’amour et de lumière.

Denise Van Outen a écrit: “Je t’envoie tant d’amour Sam”, qui a été reprise par Gaby Roslin, qui a déclaré: “Je t’envoie tant d’amour et d’énormes bisous énormes et des millions de câlins ma belle.”





Cheryl Fergison, qui a joué Heather Trott dans la série jusqu’en 2012, a ajouté : “Restez forte, belle dame.”

Samantha a joué Ronnie Mitchell sur le feuilleton pendant 10 ans aux côtés de la co-star Rita, en tant que paire de sœurs de feu et de glace qui ont eu leur juste part de problèmes.

Tout comme elles sont entrées ensemble dans la série, les sœurs ont toutes deux été tuées dans une histoire tragique le jour de l’an 2017, lorsqu’elles sont toutes les deux décédées le jour du mariage de Ronnie avec Jack Branning.

Après avoir vu sa sœur se noyer dans la piscine à la réception, Ronnie a sauté pour sauver Roxy, seulement pour s’emmêler dans sa propre robe de mariée et se noyer également.

Samantha est célèbre pour avoir joué le bien-aimé Ronnie Mitchell sur Eastenders[/caption]

L’actrice a reçu le soutien indéfectible de ses co-stars[/caption]