Samantha Weinstein décède à 28 ans après une bataille contre le cancer

Un acteur et musicien canadien qui a remporté des distinctions dès son plus jeune âge reste dans les mémoires comme une artiste inspirante qui a vécu « la meilleure vie » et a continué à travailler même dans ses derniers jours.

Samantha Weinstein, 28 ans, est décédée le 14 mai à l’hôpital Princess Margaret de Toronto après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire il y a 2 ans.

Weinstein jouait depuis l’âge de six ans, avec plusieurs crédits à son nom, notamment pour avoir exprimé divers personnages dans des séries télévisées d’animation.

« Sam était en fait l’incarnation vivante d’un rayon de soleil », a déclaré son père, David Weinstein.

« Elle était si pleine d’énergie positive que tous ceux qui l’ont rencontrée diraient qu’elle a juste illuminé chaque pièce dans laquelle elle est entrée. »

Weinstein a joué la lycéenne Heather dans le remake de « Carrie » en 2013, avec Chloe Grace Moretz et Julianne Moore, et a joué le rôle d’Audrey dans la comédie de 2011 « Jesus Henry Christ », avec Toni Collette.

Enfant, elle a joué un rôle principal dans « Big Girl », qui a remporté le prix du meilleur court métrage canadien au Festival international du film de Toronto en 2005.

Ce rôle lui a également valu le prix 2006 de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) pour la performance féminine exceptionnelle. À 10 ans, elle est devenue la plus jeune personne à recevoir cet honneur.

Son père a dit qu’elle était aussi une doubleuse « très prolifique » – un type d’art qu’elle aimait parce qu’elle « pouvait juste se lâcher, être folle et s’amuser ».

Ces dernières semaines, elle travaillait toujours en studio pour les dessins animés « Mittens & Pants » et « Dino Ranch », malgré sa maladie, a-t-il déclaré.

Weinstein était également passionné de musique; elle était la chanteuse et guitariste du groupe torontois de rock garage Killer Virgins.

Après son diagnostic de cancer, Weinstein a décidé de vivre la meilleure vie possible, a déclaré son père, et cela comprenait des voyages au Japon et à Hawaï, entre autres.

Ses parents ont déclaré que la philanthropie était une partie importante de sa vie et elle leur avait demandé de continuer à faire des dons à divers organismes de bienfaisance en son nom après sa mort.

Et il y a plus dans l’héritage de Weinstein, a déclaré sa mère.

« La seule chose qui m’a vraiment frappé au cours de la semaine dernière, c’est que tous ceux à qui j’ai parlé disent qu’elle a changé leur vie », a déclaré Jojo Tindall-Weinstein.

« Et je sais que cela semble vraiment dramatique, mais les gens sont vraiment sérieux quand ils disent cela. Son attitude contagieuse et positive a en fait changé la façon dont les autres vivent. »

Weinstein laisse également dans le deuil son mari, sa sœur et d’autres parents.

