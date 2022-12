Samantha Ruth Prabhu veut jouer un flic badass dans les futurs versements HIT d’Adivi Sesh; dit, ‘Ça a l’air amusant’

Après avoir goûté au succès avec Major plus tôt cette année, l’acteur Adivi Sesh a de nouveau conquis les cœurs avec son thriller glaçant Hit – The Second Case, qui est sorti en salles le 2 décembre. Le film a également reçu des critiques élogieuses et a marqué à deux chiffres à le box-office. Et il semble que Samantha Ruth Prabhu souhaite également jouer dans la franchise HIT.

Un utilisateur de Twitter a suggéré l’idée d’avoir des protagonistes féminines dans les futurs épisodes de la franchise HIT. L’utilisateur a suggéré le nom de Samantha et le tweet a attiré l’attention d’Adivi Sesh.

L’acteur a immédiatement contacté Samantha sur Twitter et lui a demandé son avis pour jouer dans la franchise HIT. En un rien de temps, Samantha s’est imaginée jouer le rôle d’un flic badass et a répondu à l’acteur en disant que l’idée était assez intrigante et l’a également félicité pour la réponse positive à HIT 2.

Un flic badass semble amusant? Félicitations pour votre super HIT ?? @AdiviSesh .. toujours en train de t’encourager ? https://t.co/qugCUzPGrb Samantha (@Samanthaprabhu2) 2 décembre 2022

Pendant ce temps, les chiffres au box-office de HIT 2 ont été assez impressionnants. Le premier jour de sa sortie, la vedette Adivi Sesh a réussi à attirer le public dans les salles et a gagné Rs 11,27 crore pour sa version Telugu. La version hindi de HIT 2 est sur le point de sortir et il reste à voir si elle recevrait le même type de réponse.

Samantha, d’autre part, est sur un nuage neuf à cause de l’amour qui afflue pour son film récemment sorti Yashoda. Elle a écrit une note sincère pour ses fans et les a remerciés pour leur soutien. Elle a également exprimé sa gratitude au réalisateur et aux co-stars du film. Elle a joué une mère porteuse, victime d’une arnaque médicale en profondeur.