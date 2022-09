Samantha Ruth Prabhu va-t-elle se marier une seconde fois après son divorce avec Naga Chaitanya ? Voici ce que nous savons

Samantha Ruth Prabhu est actuellement au sommet de sa carrière. Elle a trouvé le succès dans chaque effort. Sa chanson d’article Oo Antava de Allu Arjun‘s Pushpa est devenu une rage massive. Les fans ont adoré ses mouvements meurtriers et maintenant tout le monde attend avec impatience la sortie de son film Yashoda. Cependant, non seulement son travail, mais aussi sa vie personnelle la maintiennent dans les gros titres. L’actrice a annoncé son divorce d’avec Naga Chaitanya l’année dernière et c’était la plus grande nouvelle de l’année. Maintenant, les rumeurs de son deuxième mariage font le tour d’Internet.

Le mariage dans l’esprit de Samantha Ruth Prabhu ?

Si l’on en croit un rapport de Cine Tosh, Samantha Ruth Prabhu lui a fait signe de retrouver l’amour et de se marier à nouveau. L’actrice considère Sadhguru Jagadish Vasudev comme son gourou et aurait convaincu l’actrice de Kushi de se remarier. Samantha sur Koffee With Karan 7 avait mentionné qu’elle n’était pas encore ouverte à l’amour et que les portes de son cœur étaient fermées. Mais maintenant, le rapport suggère que Sadhguru a réussi à faire changer d’avis Samantha et à la convaincre de penser à un deuxième mariage. Il n’y a aucune confirmation sur le même.

La séparation amère de Sam-Chay

Après son divorce avec Naga Chaitanya, Samantha Ruth Prabhu avait beaucoup souffert car c’était elle qui était constamment trollée sur les réseaux sociaux. D’être traitée de chercheuse d’or à avoir eu une liaison extraconjugale, de nombreuses accusations ont été lancées contre la diva. Cependant, avec une grande puissance, elle l’a rendu aux trolls. Maintenant, c’est son travail qui fait tout parler. Elle fait partie des célébrités les plus hautes et les plus en vogue de l’industrie du film sud. Elle a un emploi du temps chargé devant elle avec de nombreux films en préparation.