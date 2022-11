Samantha Ruth Prabhu va recevoir la visite de Naga Chaitanya et Nagarjuna ? Le duo prévoit de voir l’actrice de Yashoda après le diagnostic de myosite

Il y a quelques jours, Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Ses fans s’inquiètent de son état de santé et lui souhaitent un prompt rétablissement. On dit maintenant que l’ex-mari et beau-père de Samantha, Naga Chaitanya et Nagarjuna, auraient l’intention de rencontrer l’actrice de Yashoda pour vérifier son état de santé.

Un rapport du India Herald dit que Nagarjuna est assez ouvert sur son lien avec Samantha même après le divorce. Il veut la rencontrer après son diagnostic de myosite. On dit que Nagarjuna prévoit de fixer une rencontre avec Samantha, cependant, on ne sait pas si la superstar Telugu sera accompagnée de son fils Naga Chaitanya.

Samantha suit actuellement un traitement pour sa maladie à Hyderabad. Dans sa note, elle avait écrit qu’elle prévoyait de partager la nouvelle avec ses fans après la rémission de sa maladie. Cependant, elle a promis de se remettre bientôt de cette maladie et a remercié ses sympathisants de l’avoir gardée dans la prière.

Depuis que Samantha a annoncé son divorce, les fans se sont inquiétés de sa santé mentale et de ce qu’elle faisait. Après Yashoda, Samantha a plusieurs projets en vue. Elle sera ensuite vue dans son prochain film Shakuntalam, et il y a des rapports selon lesquels elle est en pourparlers pour ses projets de Bollywood.