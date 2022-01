Samantha Ruth Prabhu tombe en skiant en Suisse – Regardez la vidéo VIRAL

Samantha Ruth Prabhu est actuellement en Suisse et passe le meilleur moment de sa vie. L’actrice a récemment partagé une vidéo d’elle-même tombant en essayant de skier dans la neige sur Instagram.

« Une des 100 chutes. Moi : Kate sauve-moi @kate_mc_b :’weeeeeeeeeehhhhhh' », a-t-elle écrit en légende.

Regardez la vidéo ici-

Samantha a également inclus une note sur la façon dont elle a appris à skier, y compris comment elle est tombée plusieurs fois et a surmonté l’envie d’arrêter. Samantha a partagé une photo d’elle avec son entraîneur de ski sur son fil Instagram jeudi.

Partageant la photo, elle a écrit sur Instagram : « J’ai commencé mon voyage de ski avec des tout-petits sur une piste de lapin. Très humiliante. Tombée 100 fois. Je me suis levée à chaque fois. L’idée d’arrêter m’a traversé l’esprit plusieurs fois, mais je suis contente, J’ai poussé jusqu’au bout. Dans le temps et les efforts qu’il a fallu pour passer des pistes de lapin à la fin d’une course rouge, j’ai trouvé quelque chose de vraiment spécial… Cela a été exaltant et intimidant de la meilleure façon imaginable. Un grand bravo à la charmante @kate_mc_b pour en m’entraînant, tu as fait toute la différence. #JustTheBeginning #NeverFeltMoreAlive. »

Samantha a voyagé avec ses copains dans de nombreux endroits. Elle a voyagé à Goa, Rishikesh et Dubaï avant d’arriver en Suisse.

Samantha est récemment apparue dans la mélodie accrocheuse ‘Oo Antava’ du film Telugu ‘Pushpa: The Rise’. Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil et Sunil ont joué les rôles clés dans Pushpa The Rise. Le film a été réalisé par Sukumar et a été tourné en telugu avant d’être doublé et distribué en hindi, malayalam, tamoul et kannada.