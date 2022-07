Samantha Ruth Prabhu s’ouvre sur le fait qu’elle a été trollée pour avoir fait la chanson Pushpa Oo Antava, dit “le regard masculin …”

Café avec Karan 7: Depuis la diffusion de l’émission, les réponses étonnantes de Samantha Ruth Prabhu à l’émission de Karan Johar sont devenues virales en ligne.

Nous savons tous à quel point Sam était sexy dans la chanson Pushpa Oo Antava. D’une part, elle était adorée par beaucoup, mais elle était également critiquée par un groupe particulier d’individus. Elle a affirmé qu’elle avait reçu des critiques lorsque Karan l’avait interrogée sur la composition de la chanson.

Quand Karan a demandé pourquoi elle avait été trollée, l’actrice a dit que la chanson parlait de “se plier au regard masculin tout en faisant une satire du regard masculin”.

Elle a ajouté: “qui d’autre peut faire la satire du regard masculin à part une fille nautch que je jouais dans la chanson ou un acteur qui a une si grande expérience?”

Parlant du problème, elle a dit que c’était la façon dont les gens le percevaient.

Pour les non-initiés, l’actrice a récemment fait la couverture de Peacock Magazine, et elle était magnifique. Samantha a parlé de sa carrière d’actrice et de la façon dont elle ne se sentait pas à l’aise dans sa peau dans une interview avec le magazine.

“Je crois qu’après avoir travaillé sur tant de projets, je peux dire que je suis beaucoup plus confiante, et cela vient aussi avec l’âge et la maturité”, a-t-elle écrit.

“Il m’a fallu un certain temps pour être à l’aise dans ma peau et maintenant je suis beaucoup plus confiant pour essayer différents rôles, que ce soit une chanson sexy ou une action hardcore, ce que je n’aurais probablement jamais eu le courage de faire dans le passé “, a déclaré l’actrice.





Pushpa The Rise, d’autre part, a été officiellement déclaré un blockbuster, car il avait brisé tous les records au box-office en rapportant plus de Rs. 100 crores (version hindi) et est l’un des films les plus rentables de 2021. Aux Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2022, le blockbuster a également remporté la catégorie “Film Of The Year”.