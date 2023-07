La dernière photo publiée par Samantha Ruth Prabhu sur Instagram la montre se blottir avec son chat Gelato dans le lit.

Après avoir terminé ses projets à venir, Kushi et Citadel, Samantha Ruth Prabhu a décidé de s’absenter du travail. Il semble que l’actrice profite au maximum de son congé sabbatique. Récemment, la diva a pris sa poignée Instagram et a laissé tomber une photo donnant un aperçu de sa matinée bienheureuse. La photo montre la star se blottissant contre son adorable chat Gelato dans le lit. Elle a légendé le post, « Gelato matin pour vous. » Le sourire sur le visage de Samantha fera sûrement fondre votre cœur. Gelato est le nouveau membre de sa maison, après ses animaux de compagnie à fourrure, Hash et Sasha.

Les internautes réagissent au message de Samantha Ruth Prabhu

Après avoir vu la publication de Samantha Ruth Prabhu, certains utilisateurs d’Instagram ont voulu savoir où se trouvaient ses animaux de compagnie Hash et Sasha.

« Sam, où sont Hash et Sasha ? » a demandé un utilisateur.

Un deuxième utilisateur a commenté : « Les chats surpasseront les chiens à chaque fois. Au fait, quel est l’état actuel de notre Hash et de Saasha ?

Un troisième utilisateur a félicité Samantha Ruth Prabhu pour sa simplicité. « Tant de talent, tant de simplicité », a écrit l’internaute.

Consultez le post de Samantha Ruth Prabhu ici:

Samantha Ruth Prabhu pourrait perdre environ Rs 12 crore

Samantha Ruth Prabhu souffre d’une maladie auto-immune appelée myosite. L’actrice a décidé de ne signer aucune nouvelle entreprise après Citadel et Kushi et aurait même remboursé des acomptes aux producteurs. À la suite de cela, l’actrice perdra beaucoup d’argent pendant son congé sabbatique. Selon les rapports, étant donné que Samantha facture quelque part entre Rs 3,5 et Rs 4 crore par film, et qu’elle a récemment signé trois projets, elle risque de perdre environ Rs 10 à Rs 12 crore.

Les prochaines sorties de Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu sera ensuite sur le grand écran dans le réalisateur Kushi de Shiva Nirvana, face à Vijay Deverakonda. L’artiste romantique sortira dans les salles le 1er septembre en telugu avec des versions doublées en tamoul, kannada, malayalam et hindi.

Samantha Ruth Prabhu jouera également dans l’émission de Raj et DK, Citadel. Basé sur l’émission américaine du même nom, Varun Dhawan a été encordé en tant que premier rôle masculin, avec Emma Canning, Apoorva Arora, Ishita Chauhan, Shruti Seth, Thakur Anoop Singh, Sikandar Kher, Udhayabanu Maheshwaran et Ninad Mahajani en tant que casting de soutien.